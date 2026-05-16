「実家豪華すぎ」内田理央、家族とBBQを満喫 背景に写る建物に反響続々「えっ！家デカ笑」「立派な家!!」
俳優の内田理央（34）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。家族でBBQを楽しむ様子を公開し、背景に写り込んだ建物が反響を呼んでいる。
【写真別カット】「実家豪華すぎ」背景に写る建物に反響続々、家族とBBQを満喫する内田理央
内田は「GWに家族でBBQしたよ」と報告。「ぐーたらなお休みが終わったので、次のお仕事にむけて色々と準備します。早寝早起きして元の生活に戻さないと!!」とつづった。
投稿では、自然豊かな庭園のような場所でBBQを満喫する写真を複数公開。串焼きを手にピースサインを見せるショットや、フードをかぶり食材を両手に持ったおちゃめなポーズ、肉にかぶりつく自然体な姿などを披露している。
また、エビやサザエが並んだ豪華なBBQコンロや、背景には広々とした日本家屋も写り込み、ファンの注目を集めた。
コメント欄には「ご家族とBBQめちゃ楽しそう」「BBQいいね〜サザエが美味しそう」「かわいい」「お肉いいなあ」「4枚目がかなりスキっっ」「実家豪華すぎ」「えっ！家デカ笑」「手入れの行き届いた立派なお庭ですね」「立派な家!!」などの声が寄せられている。
【写真別カット】「実家豪華すぎ」背景に写る建物に反響続々、家族とBBQを満喫する内田理央
内田は「GWに家族でBBQしたよ」と報告。「ぐーたらなお休みが終わったので、次のお仕事にむけて色々と準備します。早寝早起きして元の生活に戻さないと!!」とつづった。
投稿では、自然豊かな庭園のような場所でBBQを満喫する写真を複数公開。串焼きを手にピースサインを見せるショットや、フードをかぶり食材を両手に持ったおちゃめなポーズ、肉にかぶりつく自然体な姿などを披露している。
また、エビやサザエが並んだ豪華なBBQコンロや、背景には広々とした日本家屋も写り込み、ファンの注目を集めた。
コメント欄には「ご家族とBBQめちゃ楽しそう」「BBQいいね〜サザエが美味しそう」「かわいい」「お肉いいなあ」「4枚目がかなりスキっっ」「実家豪華すぎ」「えっ！家デカ笑」「手入れの行き届いた立派なお庭ですね」「立派な家!!」などの声が寄せられている。