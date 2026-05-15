ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」が、人気音楽ユニット「YOASOBI」とコラボしたTシャツコレクションを7月中旬に発売します。UTとYOASOBIのコラボは、5年ぶり2度目になります。

【写真】Ayase＆ikuraが着用！ オシャレすぎる全デザインを見る！

コレクションはメンズTシャツ4柄。サイズはXS〜4XL、価格は1990円です。今回のコラボは、YOASOBIのクリエーティブを支えている、アーティストの藍にいなさん、GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE（ギロチンドックス・ギロチンディ）さん、DAIMON RYOTAさん、イラストレーターのQINGYIさんという4人のクリエーターたちが、YOASOBIの2人をテーマにデザインを書き下ろしています。

藍さんは今回のデザインについて「YOASOBIさんの『小説を音楽にする』というコンセプトから着想を得て、本から物語と音楽が立ち上がっていく様子をイラストに落とし込みました」と説明。

GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAEさんはデザインについて「Ayaseさん、ikuraさんを少年漫画的な解釈でキャラ化しました。YOASOBIのガチャッとしたイメージやあらゆるものとコラボレーションすることで命を吹き込む表現から発想し服や靴、炎をクリーチャーのようにしました」とコメント。

DAIMONさんも「YOASOBIのお二人が同じ方向を見つめ、自由に羽ばたいていく姿を描きました。唯一無二の輝きをエアブラシで表現し、今回のコラボレーションへの敬意と、さらなる飛躍への願いを込めています」と話しています。

QINGYIさんは「ikuraさんとAyaseさんを軸に、YOASOBI の楽曲から広がるイメージとお二人の感性を重ね合わせて描きました。この作品から、YOASOBIが新たな段階へと移行していく空気を感じ取っていただければと思います」と語っています。

Ayaseさんは、今回のコラボについて「5年ぶりにUTとのコラボが実現し、本当にうれしいです」と喜びつつ「前回が『YOASOBI』の自己紹介だとしたら、今回は今の僕らが表現したいことを、より全面的に打ち出したコレクションになっています。普段から一緒に仕事をしているクリエーターたちと制作したので、それぞれ異なるデザインの中にも共通して宿るYOASOBIらしさを、ぜひ感じていただけたらと思います」とコメント。

ikuraさんも「この5年で、さまざまな形に進化してきたYOASOBIの『今』を、いつも一緒にクリエーティブを作ってきた4名のクリエーターの皆さんが、それぞれの視点でデザインに込めてくださいました。YOASOBIをご存知の方も、このUTで初めて出会う方も、『好きだな』と思ったその気持ちのまま、自由に楽しんで着てもらえたらとてもうれしいです」と話しています。