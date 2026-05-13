羽鳥慎一、岩田絵里奈アナのフリー転身をネットで知る 岩田もぶっちゃけ「そんなに知らない人」
アナウンサーの羽鳥慎一と岩田絵里奈が、13日放送の日本テレビ系バラエティ『千鳥かまいたちゴールデンアワー』「全国早押しクイズ ちどかま事件簿・群馬編」に出演。フリーに転身し、同じ事務所となった2人がまさかの告白でスタジオを驚かせる。
【番組カット】京本大我も登場！早押しクイズに挑戦
岩田といえば今年4月にフリーに転身。羽鳥と同じ事務所になったのだが、羽鳥はそのことを「ネットで知りました」とまさかの告白。岩田も羽鳥に対して「そんなに知らない人」とぶっちゃける。
そんな2人の様子にかまいたち・山内健司は、「日テレの何が嫌だった？」と岩田へ直球質問。岩田は慌てた様子をみせながらも「めちゃめちゃ大好き」と話し、「本当に嫌だったら…」と本音を打ち明ける。番組アシスタントの河出奈都美アナウンサーも、岩田の退職について感じたことを語る。
番組では、群馬にまつわる早押しクイズに挑戦。やりたい放題答える岩田に、シソンヌ・長谷川忍も思わず、「フリーになるとそんなめちゃくちゃなことするんですか！」とツッコミが。
ゲストには、羽鳥・岩田のほか、SixTONES・京本大我、タイムマシーン3号、ファーストサマーウイカ、シソンヌ・長谷川忍、松村沙友理らが登場する。
【番組カット】京本大我も登場！早押しクイズに挑戦
岩田といえば今年4月にフリーに転身。羽鳥と同じ事務所になったのだが、羽鳥はそのことを「ネットで知りました」とまさかの告白。岩田も羽鳥に対して「そんなに知らない人」とぶっちゃける。
番組では、群馬にまつわる早押しクイズに挑戦。やりたい放題答える岩田に、シソンヌ・長谷川忍も思わず、「フリーになるとそんなめちゃくちゃなことするんですか！」とツッコミが。
ゲストには、羽鳥・岩田のほか、SixTONES・京本大我、タイムマシーン3号、ファーストサマーウイカ、シソンヌ・長谷川忍、松村沙友理らが登場する。