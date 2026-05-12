【「異世界刀匠の魔剣製作ぐらし」5巻】 5月12日 発売 価格：770円

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スクウェア・エニックスは、マンガ「異世界刀匠の魔剣製作ぐらし」の5巻を5月12日に発売する。価格は770円。

本作は無名の鍛冶師と無銘の刀をめぐる壮大な鍛冶ファンタジー。原作は荻原数馬氏の小説で、コミカライズ版の作画は慕潔氏、ネーム構成は桜井竜矢氏が担当している。

5巻ではルッツたちが職人人生最高難度の刀製作に挑戦。成功するビジョンを描けないでいたゲルハルトだったが、ジョセルからの思いがけない提案により、一筋の活路を見出す。

【「異世界刀匠の魔剣製作ぐらし」5巻あらすじ】

和平を勝ち取る最強の刀を作り出せ――!!

ルッツたちに課せられた新たな依頼は、職人人生最高難度の刀製作。

苦心するルッツだったが、リスティルの抱える葛藤に触れ、

決意を新たに豪刀を打ち出す。

ルッツの覇気に応えるかのように、パトリックが荘厳な鞘を生み出し、

あとは付呪術を付与するだけ……。

しかし、ゲルハルトには高難度が故に、成功するビジョンを描けないでいた……。

その時、ジョセルから思いがけない提案があり、ゲルハルトは一筋の活路を見出して……!?

職人たちの魂の結晶が、まばゆく煌めく刀となる!!

(C)Kazuma Ogiwara, CARIMARICA Licensed by KADOKAWA CORPORATION

(C)Friendly Land・Tatsuya Sakurai/SQUARE ENIX

