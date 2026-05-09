北斗の拳「ジャギのぐい呑み」/ バーガーキング『マッシュルームアグリーバーガー』新発売【まとめ記事】
精密鋳造メーカーである株式会社キャステムは、漫画『北斗の拳』に登場する「ジャギ」の象徴的なヘルメットを、独自の精密鋳造技術でぐい呑みにした商品「ジャギのぐい呑み」を発売する。2026年5月8日（金）の10時より、国内EC『キャステム楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/ironfactory-castem/192/)』、越境EC『ebay（https://www.ebay.com/itm/287272945084）』、実店舗『meta mate 誠品生活日本橋店(https://www.metamate.jp/)』ほかにて、税込9,900円で販売を開始する。
株式会社ビーケー・ジャパンは、2026年5月8日（金）より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”でサンドし、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた『マッシュルームアグリーバーガー』を期間限定で新発売する。
■DisplayPortをVGAに変換！アナログVGAモニターを有効活用できる変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、パソコンのDisplayPort出力をVGA（ミニD-sub15pin）に変換し、アナログ入力対応のモニターへ接続できる変換アダプタ「AD-DPV07」を5月下旬に発売予定。本製品は、DisplayPortしか搭載していないパソコンやワークステーションを既存のVGAモニターなどに接続したい場合に最適だ。ソフトウェアのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できる。従来からあるVGAモニターなどをそのまま活用できるため、機器を買い替えることなく環境を構築できる。
■ジャギのヘルメットで酒を呑む！北斗の拳「ジャギのぐい呑み」
精密鋳造メーカーである株式会社キャステムは、漫画『北斗の拳』に登場する「ジャギ」の象徴的なヘルメットを、独自の精密鋳造技術でぐい呑みにした商品「ジャギのぐい呑み」を発売する。2026年5月8日（金）の10時より、国内EC『キャステム楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/ironfactory-castem/192/)』、越境EC『ebay（https://www.ebay.com/itm/287272945084）』、実店舗『meta mate 誠品生活日本橋店(https://www.metamate.jp/)』ほかにて、税込9,900円で販売を開始する。
■ファンの熱望により、途中参戦！フレッシュネスバーガー「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」発売
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日（水）よりお客様の投票で選ばれた「パクチーチキンバーガー」2種を期間限定で販売している。さらに、お客様から寄せられた多くのご要望にお応えし、「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」を2026年5月13日（水）より、期間限定で追加発売することが決定した。
■食べ応え抜群！バーガーキング『マッシュルームアグリーバーガー』新発売
株式会社ビーケー・ジャパンは、2026年5月8日（金）より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”でサンドし、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた『マッシュルームアグリーバーガー』を期間限定で新発売する。
■COA IXワールド決勝にてコンセプトCGを初公開！『Identity V 第五人格』、新モード「手記の加筆」を発表
NetEase Gamesが開発・運営する非対称対戦サバイバルゲーム『Identity V 第五人格』は、2026年5月5日に開催された「Call of the Abyss IX（COA IX）ワールド決勝トーナメント」最終日において、新モード「手記の加筆」を発表し、コンセプトCGを世界初公開した。本モードは6月の実装を予定している。
■ITライフハック
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・トッピング＆タレを16種に拡充！牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会
・高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド
■DisplayPortをVGAに変換！アナログVGAモニターを有効活用できる変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、パソコンのDisplayPort出力をVGA（ミニD-sub15pin）に変換し、アナログ入力対応のモニターへ接続できる変換アダプタ「AD-DPV07」を5月下旬に発売予定。本製品は、DisplayPortしか搭載していないパソコンやワークステーションを既存のVGAモニターなどに接続したい場合に最適だ。ソフトウェアのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できる。従来からあるVGAモニターなどをそのまま活用できるため、機器を買い替えることなく環境を構築できる。
■ジャギのヘルメットで酒を呑む！北斗の拳「ジャギのぐい呑み」
精密鋳造メーカーである株式会社キャステムは、漫画『北斗の拳』に登場する「ジャギ」の象徴的なヘルメットを、独自の精密鋳造技術でぐい呑みにした商品「ジャギのぐい呑み」を発売する。2026年5月8日（金）の10時より、国内EC『キャステム楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/ironfactory-castem/192/)』、越境EC『ebay（https://www.ebay.com/itm/287272945084）』、実店舗『meta mate 誠品生活日本橋店(https://www.metamate.jp/)』ほかにて、税込9,900円で販売を開始する。
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コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日（水）よりお客様の投票で選ばれた「パクチーチキンバーガー」2種を期間限定で販売している。さらに、お客様から寄せられた多くのご要望にお応えし、「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」を2026年5月13日（水）より、期間限定で追加発売することが決定した。
■食べ応え抜群！バーガーキング『マッシュルームアグリーバーガー』新発売
株式会社ビーケー・ジャパンは、2026年5月8日（金）より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”でサンドし、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた『マッシュルームアグリーバーガー』を期間限定で新発売する。
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NetEase Gamesが開発・運営する非対称対戦サバイバルゲーム『Identity V 第五人格』は、2026年5月5日に開催された「Call of the Abyss IX（COA IX）ワールド決勝トーナメント」最終日において、新モード「手記の加筆」を発表し、コンセプトCGを世界初公開した。本モードは6月の実装を予定している。
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