長かったゴールデンウイークも終わり、5月7日から学校や仕事という方も多いのではないでしょうか。



楽しい思い出はたくさん作りましたか？



おおむね天気にも恵まれたゴールデンウイークをスケッチで振り返ります。

◆とくしま動物園

◆徳島城阿波おどり

（兵庫から）

「すべてが感動で、テレビでしか見たことがなかったから、夏も来てみたいと思いました」





◆渦の道

たくさん遊んで、たくさん見て、たくさん楽しんだ。

「怖い」



ゴールデンウイークの賑わいをプレイバック。



◆阿波の土柱

（記者）

「ゴールデンウィーク初日のきょう、阿波の土柱にも、多くの観光客が訪れています。ヤッホー」



阿波市の観光名所「阿波の土柱」では5月1日の「土柱の日」に合わせたさまざまな催しもおこなわれました。

（土柱ボランティアガイドの会・北岡 晃さん（71））

「100万年前にできた讃岐山脈から吉野川に川が流れていく。そこに土が溜まる。堆積して積もっていく。地震とか地殻変動で持ちあがる」

「今度は雨が降ったりしたら削られて、いろんなことがあって100万年前にこんな地形ができた」

頂上の展望台からは。



「ヤッホー」



頂上には「ヤッホーポイント」！

展望台を巡ると記念の缶バッチも貰えました。



「やったー」

◆南海フェリー

（記者）

「南海フェリーのチケット売り場は、多くの人で賑わっています」



（お客さん）

「フェリーがもうすぐなくなるかもってことなんで、乗りたいなと思ってフェリーを選びました」



2028年3月を目途に事業の撤退を発表した「南海フェリー」は、車の予約が2025年の同じ時期より2割ほど増えたそう。



記念乗船のほか、物価高の影響で近場の旅行先が人気になっていることも増加した要因ではないかということです。



◆祖谷のかずら橋

（記者）

「三好市の祖谷かずら橋です。青空の中、今年も多くの観光客で賑わっています」



◆海中観光船ブルーマリン号

（京都から）

「魚が思っていたよりいっぱいいて水族館で見るのと全然違う」



◆お殿様・お姫様に大変身

◆茶の湯体験

◆とくしま春花火

◆川口ダム湖にこいのぼり

（宮下アナうんアー）

「青・オレンジ・赤色鮮やか間近で見るとすごい迫力」

◆投扇興大会

◆日和佐うみがめ博物館カレッタ

（訪れた人）

「大きさが今まで分からなかったんですけど、きょう見てよく分かった」



◆Ｕターンラッシュ

“大切な人と大切な時間を過ごした”

◆剣山

徳島が誇る豊かな自然は時に神秘的な姿を見せてくれます。



（記者）

「ご覧のように景色はちょっと見通しが悪いのですが、山頂ではどんな景色が見られるのでしょうか」



剣山にカメラがお邪魔したのは5月4日。



前日の雨が残り、見通しはご覧の有様。



しかし…。