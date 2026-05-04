大学野球での1シーン

米国の大学野球の試合で、球審の顔面にファウルボールが直撃するアクシデントが発生した。マスクが弾き飛ばされるほどの衝撃で倒れ込み、試合が約15分間中断する事態に。SNS上のファンからは「見ていて怖い」と心配の声が寄せられている。

事故が起きたのは1日（日本時間2日）に行われたアラバマ大とバンダービルト大の一戦だ。米紙「ニューヨーク・ポスト」によると、2回にアラバマ大の攻撃でホルトが、バンダービルト大のサイバーの投球をファウルした際、ボールがスコット・ケネディ球審の顔面を直撃した。

下から突き上げるような角度で当たり、マスクは弾け飛んだ。ケネディ球審は即座に崩れ落ち、後方へ倒れた。両チームのトレーナーが駆けつけて手当てを行い、同球審は数分間グラウンドに横たわったままだったという。

事態が収拾するまで試合は約15分間中断され、二塁塁審を務めていたアンソニー・ペレス氏が代わって球審を務めた。倒れ込んだケネディ球審だったが、最終的には自力で歩いてフィールドを後にした。試合後、アラバマ大の広報担当者は同紙の取材に対し、同球審が「回復しつつある」と語ったという。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」が公式X（旧ツイッター）でこのアクシデントの様子を伝えると、米国のファンも騒然。「ボールでアッパーカットをくらったようなもんだよ。顎が大丈夫だといいけど」「これは見ていて怖い。審判が無事で、早く回復することを願う」「この人のために祈ってる。後遺症とかが残らないといいけど」「無事そうで良かった」「とにかく無事であってほしい！」「キャッチャーと審判には全員ホッケーマスクを義務付けるべきだよ」と、無事を祈る声や安全対策の見直しを求める意見も上がっていた。

球審の負傷アクシデントは、NPBでも4月16日のヤクルトーDeNA戦でオスナがスイングしてファウルとなった際、振り切ったバットが川上拓斗審判員の頭部を直撃。担架で運ばれて退場するアクシデントがあった。（Full-Count編集部）