人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。

＜2026年5月の予言＞

波乱の連休になるかも！

12星座別に、今月の運勢をアドバイス！

●おひつじ座（3／21〜4／19）

一歩踏み出したい月。準備不足でも始めてみれば流れが動くはず。生活リズムを整えつつ、本当に大切なことだけに時間を使うと、迷いが消えます。

＜lucky＞

19日、小銭入れ、はちみつ

●おうし座（4／20〜5／20）

注目が集まりやすく、存在感が高まる時季。新しい場では遠慮せず自分から動くと良縁に結びつきます。どんな人とも対等な関係性を意識して。

＜lucky＞

17日、ヘアブラシ、パーカ

●ふたご座（5／21〜6／21）

進んでいるのに手ごたえが薄く、不安になりやすいとき。小さな選択を自分でするほど感覚が戻ります。メニュー選びや買い物では直感を信じてみて。

＜lucky＞

18日、入浴剤、マグカップ

●かに座（6／22〜7／22）

同じ目的をもつ人とのつながりが力になる月。家事の分担や仕事のやり方を見直すチャンス。遠慮せずどんどん提案すると、関係が一気に改善する可能性あり。

＜lucky＞

20日、折りたたみイス、メモ帳

●しし座（7／23〜8／22）

まかされる場面が増え、責任を感じやすい時季。頼ることも選択のひとつです。家計を見直し、将来の安心につながる土台づくりを始めるのもおすすめ。

＜lucky＞

21日、ボウル、腕時計

●おとめ座（8／23〜9／22）

気持ちが軽くなり、新しいことに手を伸ばしやすい月。外の空気に触れると多くの発見があるはず。自由に動きつつも、約束はきちんと守る誠実さが重要。

＜lucky＞

23日、部屋用消臭スプレー、フェイスタオル

●てんびん座（9／23〜10／23）

人との距離が近づき、感情が揺れやすい頃。心地よさを基準に関係を見直すと負担が減ります。無理に人に合わせず、自分を保てる距離感を大切に。

＜lucky＞

26日、キッチンスケール、保存クリップ

●さそり座（10／24〜11／22）

関わりのなかで価値観が大きく揺さぶられるとき。出来事に一喜一憂せず、自分にとって大切な関係の形の見きわめを。経験が自信につながります。

＜lucky＞

2日、エプロン、手鏡

●いて座（11／23〜12／21）

さりげない気配りが評価されやすい月。忙しいなかでも丁寧な対応が信頼につながります。がんばりすぎず、こまめに休息を入れると安定した運気を保てます。

＜lucky＞

31日、保存袋、ナッツ

●やぎ座（12／22〜1／19）

知らないところで評判が広がりやすい時季。人をまとめる役に立候補すると充実感を得られそう。自己主張するよりも、全体の調整を意識するのがコツ。

＜lucky＞

6日、卓上ゴミ箱、メガネケース

●みずがめ座（1／20〜2／18）

大事な人と過ごす時間の豊かさに気づくとき。家で過ごすひとときや日常会話に安心感を覚えそう。今月は大事な人に感謝を伝えるのもおすすめです。

＜lucky＞

7日、アイロン、調味料ボトル

●うお座（2／19〜3／20）

学びへの意欲が高まって、知識が自信につながります。習い事を始めるのも吉。無意識に使っている言葉を、丁寧に言い換えると印象と運気がよくなります。

＜lucky＞

11日、スリッパ、フルーツ缶