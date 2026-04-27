カブス今永昇太は6回途中5失点で2敗目

【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦で12試合60打席ぶりの6号を含む、今季初の1試合3安打をマークした。サイクル安打に王手をかける躍動で、打率は.262に上昇。チームは完封で2連勝を飾った。

「1番・指名打者」で先発出場し、まずは今永昇太投手と対峙した。第1打席は四球を選んで出塁。第2打席は右前打を放ち、第3打席は右翼線二塁打だった。出塁するたびに盟友で右翼を守る鈴木誠也外野手に「バーン」の合図を送るも“無視”されるなど、微笑ましいやり取りもあった。

そして5-0の7回無死だった。左腕ミルナーのシンカーを打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度28度で左翼席へ運び、再びポーズも決めた。

大谷は12日（同13日）のレンジャーズ戦以降アーチがなく、ドジャース移籍後最長ブランクだったが、本拠地で、さらに盟友・鈴木誠也外野手の前でようやく“らしい”一発が飛び出した。

カブスの鈴木誠也外野手は無安打に終わり、今永は6回途中5失点で今季2敗目を喫した。（Full-Count編集部）