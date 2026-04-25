2軍戦で美技を披露

中日のクリスチャン・ロドリゲス内野手が25日、ナゴヤ球場で行われた巨人との2軍戦で華麗な美技を見せた。ボテボテのゴロにダッシュすると、ベアハンドで強烈な送球を一塁へ。ファンからは「こりゃスゲエ」「なんでファームにいんの？」と驚きの声があがっている。

加入3年目のロドリゲスは「7番・遊撃」で出場。8回に巨人・鈴木が放った投手強襲の打球を右手で捕球し、そのまま一塁に投じてアウトを奪った。

昨オフにはWBCキューバ代表にも選ばれたロドリゲスは、この日も安打を放つなど、ここまで2軍で打率.357の成績を残している。

名古屋市中川区のナゴヤ球場で生まれた“メジャー級美技”を「DAZN」公式X（旧ツイッター）も「こうしなきゃ間に合わない ロドリゲスがベアハンド」と特集。ファンからは「肩強くてウケる」「推し選手の1人だから本当に色々言われてるけど見返してほしい」「リーグ優勝や日本一のために絶対必要な存在だと思ってます！」「ほんまに肩はええんよ」「メジャーリーガーかよ」「これは1軍で使うべきだろ」「送球めっちゃはやっ」と驚きの声が相次いだ。（Full-Count編集部）