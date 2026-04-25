土谷鉄平氏が実践…身体構造を理解した上半身の使い方

バッティングにおいて「体が早く開いてしまう」という悩みを持つ選手は多いだろう。卓越したバットコントロールでパ・リーグ首位打者に輝き、中日や楽天など3球団で活躍した土谷鉄平さんは、スイング時の上半身の動きにも様々な注意を払っていた。たとえタイミングを外されて体勢を崩されたとしても、スイングの出力を維持するための練習法があったという。

打撃のメカニズムは、スイング始動時に必ず下半身が先に動き、そこに上半身が付いていく。土谷さんは「下半身に遅れることなく手が付いてくること」が重要だと指摘。ただ、遅れすぎれば差し込まれ、逆に早く回りすぎれば、体が開いて力を逃がしてしまう。どんな形でも「70％ぐらいのスイングは出せる」状態を作るための練習を行っていたという。

実際に、土谷さんが現役時代に行っていた1つが、顔の向きを意識した素振りだ。「顔が前を向いてしまうと体も開いてしまう。これは人間の体の構造上、仕方がないこと」。具体的には、投手方向を横目で見るような顔の角度を維持したまま、スイングを行う。これにより、上半身が早く開く動きを強制的に防ぐことができる。

土谷さんは、トップの位置はできるだけ固定していたと振り返る。タイミングをとるには前足を着いた瞬間にトップを作れていることが絶対条件だが、「動きが大きくなればなるほど、難しくなる」からだ。トップの位置から最小限の動きで、「顔を残す」イメージで振ることで、ミートポイントの安定に繋げていた。

ただし、顔を残す意識が強すぎると、今度はスムーズにバットが出なくなる恐れもある。素振りでは「3回ぐらい顔を残して振ったら、次はある程度、顔も一緒に回転させてあげる」というのが、土谷流の調整術だった。体の構造を理解することが、どんなボールにも対応できる柔軟な打撃フォームへの近道となる。（First-Pitch編集部）