平野ノラ、コギャルJKに大変身「朝からコギャルなロケでした！」
お笑いタレントの平野ノラが15日、オフィシャルブログを更新。“コギャル姿”のロケオフショットを公開した。
この日、平野は「コギャルなロケ」と題してブログを更新すると、「今日は朝からコギャルなロケでした！」と報告。「お楽しみに！」とファンへ呼びかけ、ピンクやブルーのフラワーモチーフのヘアアクセサリーをあしらい、目元にはラメ感のあるメイクを施した華やかなコギャル風スタイルを公開。
ブラウン系の制服風コーデにリボンを合わせた衣装も印象的で、当時のギャル文化を思わせる仕上がりとなっている。
最後には「さて、これからラジオへ マブイ女に会ってきます」と続け、ブログを締めくくった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
この日、平野は「コギャルなロケ」と題してブログを更新すると、「今日は朝からコギャルなロケでした！」と報告。「お楽しみに！」とファンへ呼びかけ、ピンクやブルーのフラワーモチーフのヘアアクセサリーをあしらい、目元にはラメ感のあるメイクを施した華やかなコギャル風スタイルを公開。
最後には「さて、これからラジオへ マブイ女に会ってきます」と続け、ブログを締めくくった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。