本拠地・メッツ戦で先発

【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地のメッツ戦で先発し、8回途中4安打1失点と好投した。味方の援護はなく、今季3勝目はならなかった。防御率2.10。

初回、先頭・リンドーアに甘く入ったフォーシームを右越えへ。いきなりの先頭打者被弾となったが、すぐに立て直した。初回無死から7回2死まで20者連続アウト。ビシェットの左翼線二塁打とアルバレスの四球で招いた7回2死一、二塁ではバティを外角スプリットで空振り三振に仕留めた。場内はスタンディング・オベーションで出迎えた。8回、2死から連打で一、三塁となったところで降板。勝ち越しのピンチは、2番手のトライネンが三振で切り抜けた。

スプリットと最速96.9マイル（約155.9キロ）のフォーシームを武器に7回2/3を投げて4安打1失点。7奪三振、1四球の内容だった。昨季デビューした24歳右腕・マクリーンとのハイレベルな投手戦となったが、開幕から4試合連続でクオリティ・スタート（QS）を達成した。

前回7日（同8日）の敵地・ブルージェイズ戦で6回5安打1失点と好投し、2勝目を挙げた。2試合連続の勝ち星とはいかなかった。（Full-Count編集部）