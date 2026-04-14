ミス直後の切り替えで示した攻守の存在感

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き supported by ナッシュ」に13日、西武OBの金子侑司氏が出演した。攻守にわたってチームに貢献し、カード初戦のミスを取り返す活躍を見せた“後輩”源田壮亮内野手の姿を絶賛した。

名手として知られる源田だが、10日のロッテ戦では自身の失策により逆転負けを招いた。それでも翌日、翌々日の同カードでは攻守にわたり活躍し、チームを勝利に導いた。

このことについて、長年ともにプレーしてきた金子氏は「本人もしんどかったと思うんですけど、翌日にはたまらんプレーを連発して、ヒットも打って、大活躍。さすがだな」と称賛。続けて「ミスした後に引きずらず、次の日には良いプレーで返すことは、プロ野球の世界において大事なことじゃないですか」と言及した。

さらに自身の現役時代の経験を踏まえ「わかっていてもできないじゃないですか。（良いプレーで返すことを）できるっていうのは、持っている」と源田の姿勢を高く評価した。これには、『三井ゴールデン・グラブ賞』受賞歴もある銀次氏も「そうだね。野球は難しいよ」と深くうなずいていた。

なお、源田のこのプレーは番組後半、「あなたの大切な健康と時間を守る」という『ナッシュ』のコンセプトにちなんで、思わず舌鼓を打ってしまう絶品プレーを選ぶ「ナッシュ賞」にも選ばれている。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）