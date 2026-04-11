大阪桐蔭元主将ら現場を知るコーチが伝えるバッティング向上ドリル

少年野球で体がまだ小さいうちは、力任せに振ろうとしても、なかなか打球は飛んでいかない。大切なのは、止まった状態から力んで打つのではなく、体全体の反動をうまくバットに伝えるコツを掴むこと。小・中学生を指導するコーチが勧める、非力な子でもすぐに試せる、遠くへ打球を飛ばすための工夫や練習法を紹介したい。

・筋力が少ない子がスイングのスピードを上げるには、どんな工夫が必要か。

・体重移動が苦手で力が逃げてしまう場合、どこを意識すれば改善できるか。

・打球がどうしても弱くなってしまう選手は、どのポイントで打つのが良いか。

まずは構えから。大阪桐蔭高で主将を務めた水本弦さんは、バッティングの基本は「動から動」のイメージだと語っている。筋力がこれからの小中学生にとって、ゼロの状態から一気に力を出すのは難しく、体に無理がかかってしまう心配がある。そこで水本さんが勧めるのが、構えた時にヘッドを少しだけ投手側へ傾ける工夫だ。こうすると、振る時にグリップが先に出てヘッドが遅れてくる「時間差」が生まれ、バットが自然と加速してくれる。足でリズムを取りながら地面を蹴る反動を使うことも、力強いスイングには欠かせない。

次は軸足の使い方。東京で野球塾を運営する下広志さんは、強い打球を打つために「軸足へのタメ」を大切にしている。タメが作れないと、速い球に振り負けたり緩い球に惑わされたりしやすくなるからだ。下さんが勧める「バックステップドリル」は、前後の足踏みの反動を使って軸足に体重を乗せる練習だ。この時、股関節・膝・足首の3関節を真っすぐ並べるイメージで構えると、力が逃げずに蓄えられる。つま先が外を向いていないか動画などでチェックしながら、太ももの裏が伸びる感覚を身につけるのが飛距離アップに繋がる。

そしてボールを打つ位置。沖縄のアカデミーで指導する知念大河さんは、非力な子こそ「前で捌く」感覚を覚えるべきだと述べている。特に野球を始めたばかりの子は、体の近くで打とうとしてスイングが窮屈になり、力が伝わらないことが多い。知念さんは、置きティーをあえて体より前（投手寄り）に置いて打つ練習を提案。体が少し突っ込んでも、インパクトが前なら打球はしっかり飛んでいく。腕だけで伸ばすのではなく、体の回転に合わせて自然と前で捉える習慣がつけば、驚くほどスムーズに打球が伸びるようになる。

指導のプロの教えは、力に頼らない「理にかなった動き」を気づかせてくれる。ほんの少しの意識や構えを変えるだけで、小さな体でも大きな打球を打つことは十分に可能だ。小さな成功体験の積み重ね、子どもたちの打力を大きく伸ばしていきたい。

・バットのヘッドを投手側へ少し傾け、動きの中での加速をうまく利用する。

・軸足の関節を真っすぐ保つ構えを意識し、足踏みの反動で力をしっかり溜める。

・置きティーを使って「体より前」で打つ感覚を覚え、回転の力を無駄なく伝える。（First-Pitch編集部）