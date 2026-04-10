【衛生観念ヤバ！義両親と同居】「円満に別居」大成功〜！良好な関係を継続＜第27話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第27話 その後……
【編集部コメント】
コウセイさんも上司に掛け合って働き方を見直してくれたようで、育児に積極的に参加してくれるようになったそうです。フミカさんもストレスが減ったからか、体調がよくなって、以前のように「体がしんどくて動けない……」といったことがなくなった様子。そのおかげで少しずつ気持ちも前向きになって、コウセイさんが働き方を変えたことで減った収入をカバーできるよう職探しをはじめました。まだまだムリは禁物ですが、このお互いが安心できる距離感で、これからも仲のよい親子関係を続けていけるといいですね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第27話 その後……
【編集部コメント】
コウセイさんも上司に掛け合って働き方を見直してくれたようで、育児に積極的に参加してくれるようになったそうです。フミカさんもストレスが減ったからか、体調がよくなって、以前のように「体がしんどくて動けない……」といったことがなくなった様子。そのおかげで少しずつ気持ちも前向きになって、コウセイさんが働き方を変えたことで減った収入をカバーできるよう職探しをはじめました。まだまだムリは禁物ですが、このお互いが安心できる距離感で、これからも仲のよい親子関係を続けていけるといいですね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙