エイプリルフールで企業のネタ投稿が続々　たけのこの里マンションやトースト香水に泡だけビールも

きょう4月1日はエイプリルフール。入社式が各地で行われるなど、年度初めで色々なことが新しくなる1日だが、変わらないこともある。企業の公式Xから発信される「エイプリルフール」ネタ投稿だ。

毎年ユニークなポストが話題になるが、今年も気合いの入ったポストが多数発信されている。

「きのこたけのこ論争」が永遠のテーマとされる明治は、きのこの山の公式Xで、「新情報解禁」と題し、「〜全菓子が泣いた〜劇場版 きのこの山 VS たけのこの里が公開されるぜぇ〜アツい戦いを見逃すなだぜぇ〜」とポストし、きのこの山とたけのこの里が激突する映画のポスターまで投稿。

ライバルも黙っていない。たけのこの里の公式Xは、「たけのこの里」建設中とポストし、お菓子そっくりの形のタワーマンションのビジュアルを掲載。ハッシュタグには「♯分譲」の文字まで。

「お口の恋人」ロッテのガーナチョコレートは、「『お鼻』の恋人！？ ガーナティッシュに 抹茶チョコレートが新登場」として、ガーナチョコや抹茶チョコフレーバーの美味しい香り付きのティッシュを4月1日に限定発売すると公式Xでポスト。

コメダ珈琲店は、「幸せの香り、できました」として、「焼きたてトーストの香りをそのまま閉じ込めたコメダ初のフレグランス『オーデトースト』誕生」とポスト。シュッとひと吹きで、あのモーニングの幸せが広がりますというが、お腹が空く副作用があるという。

カレーハウスCoCo壱番屋は、ペットボトルでごくごくイケる「CoCo壱カレードリンク」を開発とポスト。「仕事しながらカレーが食べたい」「歩きながらポークソースを補給したい」そんな期待に応えた商品で、飲むと551秒間の元気がチャージされるとしている。

缶入りのアメで有名なサクマ製菓は、サクマドロップスのグミが4月1日新発売？とポスト。味は飴と同じ イチゴ、パイン、レモン、オレンジ、リンゴ、メロン、スモモ、ハッカの8種類で、実現したら食べてみたい。

「だけ」系も複数あった。

サントリーは、「泡好きに！泡だけのサントリー泡ビール 新発売！」とポスト。物足りないか。

「クリーム＆コーヒーゼリー」や「クリーム＆プリン」など「クリーム＆」シリーズが人気の雪印メグミルクは、「クリーム＆ クリームだけ」を4月1日に数量限定発売とポスト。やはり物足りないか。

アサヒ飲料は、「磯の香りがヌーッと沁みわたる国民的魚類飲料 『三ツ矢サイダーまぐろ味』新登場」とポスト。これは恐怖だ。