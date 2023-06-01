【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

ソニー(SONY) 75インチ4K液晶テレビ ブラビア KJ-75X81L

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にソニーの4K液晶テレビ「ブラビア」が追加された。

本セールでは、ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる4K液晶テレビ「X81L」シリーズと「X75WL」シリーズ、直下型LED部分駆動によって高コントラストな映像を実現した4K液晶テレビ「X85L」シリーズがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ソニー(SONY) 75インチ4K液晶テレビ ブラビア KJ-75X81L

地上放送やネット動画など、あらゆるコンテンツを高精細な映像に作りかえる超解像エンジン「4K X-Reality PRO（4K エックス リアリティー プロ）」を搭載した2026年発売エントリーモデル。ハイビジョン映像を4Kにアップコンバートするデータベースと、4K映像をさらに高精細化するさまざまな映像に対応したデータベースを参照することで、最適な高精細化処理を行なう。

音の歪（ひず）みを低減する形状の振動板を採用した「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現する。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現。Google TV機能を搭載。

ソニー(SONY) 55インチ4K液晶テレビ ブラビア KJ-55X85L

直下型LED部分駆動と認知特性プロセッサー「XR」によって高コントラストを実現。リアリティ豊かな映像を再現でき、人の目が感じる自然な美しさを堪能できる。また、ゲームに合わせてカスタマイズ可能な新UIや、オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モードを搭載。

「X-Balanced Speaker」により、クリアな音質と迫力ある重低音を実現する。Google TV機能を搭載。