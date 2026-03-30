開幕戦は3万人以上を集めたが…

メジャーリーグは各地で熱線が繰り広げられ、球春到来を待ったファンが多く来場している。一部の球団を除いては。本拠地で開幕3連勝を切ったマーリンズだが、土日の週末開催のゲームでも観客動員は1万人台にとどまり、早くも閑散とした様子。米識者も厳しい声をあげている。

米ポッドキャスト番組「The Big Leagues Daily」の司会を務めるダン・クラーク氏は自身のX（旧ツイッター）を更新。ローンデポパークの様子を添え、「マーリンズはMLBから追放されるべき時が来た。開幕週末のシーズン第2戦にして、わずか10160人しか観客を動員できないというのは、絶対的な恥である！」と断罪した。

かなり厳しい言葉が並んだが、米ファンの大半も同じ気持ちのようだ。「マイアミはスポーツの街ではないのだ」「オーナー陣の責任を問う声は多いが、これほど魅力的なチームの開幕2日目に観客が1万人しか入らないのは、オーナーだけのせいではない。ファンの責任でもあるはずだ」「WBCでシーズン分の観客動員ノルマを使い果たしてしまったんだろう」「WBCの時は超満員だったじゃないか」「酷すぎる」「なんだこれは」と呆れた様子だ。

1993年に創設されたマーリンズは初年度こそ300万人以上のファンを集めたが、以降は200万人超のシーズンもわずか2度。平均観客動員数は毎年メジャー最下位を争うレベルで“不人気”だ。今年も開幕戦こそ3万2459人を集めたが、2戦目は1万160人、3戦目は1万7355人にとどまった。

娯楽の街であり、確かにマイアミに本拠を置く4大スポーツのチームは動員に苦戦していることは事実だが、マーリンズはかなり顕著といえる。これまでもファイヤーセールを繰り返し、ファンの反感を買ってきたこともまた、批判の声を増長させている要因かもしれない。（Full-Count編集部）