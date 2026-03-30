東京農業大・勝亦陽一教授が推奨する初心者が野球に慣れるボールハンドリング術

野球を始めたばかりの小学校低学年の子どもたちにとって、捕球から送球へのスムーズな移行は大きな課題となる。ボールを扱う能力を、楽しみながら養うにはどうすればいいのか。身体動作や発育発達を科学的に研究する“育成のスペシャリスト”、東京農業大学の勝亦陽一教授は、幼いうちから実践したい「ボールタッチ」と「ドロップキャッチ」を紹介している。

グラブで捕球し投げる手に持ち替えるのは基本だが、握らなくてもボールを反対の手へ移動させることができれば、いわゆる「当て捕り」の感覚が身に付く。ボールハンドリング能力が向上すれば、プレーの幅は大きく広がる。お手玉のようにボールを扱えるようになることが、スムーズな握り替えの技術を養うことにつながるという。

まずは「ボールタッチ」という練習に取り組む。両方の手で弾くようにして、素早くボールを移動させるドリルだ。胸の前や頭の上に加え、背中の後ろでも行う。慣れてきたら「ボールを見なくてもできるようになれば」と勝亦教授は語る。手のひらをパーにすると上手にできないため、少し丸めるような形にして行うのがポイントだ。

次に「ドロップキャッチ」。ボールを落とし、落ちていくボールをできるだけ地面すれすれでキャッチする。この時にボールと同じ速さで股関節を曲げて体を沈めると捕りやすくなる。これができれば、次はショートバウンドでの捕球に挑戦する。初心者には難しそうに見えるが、ボールが落ちた所に手を出すだけで、自然と捕球しやすいバウンドの感覚を覚えることができる。

ショートバウンドを捕る際の注意点は、手のひらが上に向かないようにすることだ。上を向いてしまうとうまく捕球できない原因になる。ボールを扱う能力は、野球のあらゆるプレーの基礎となる。幼い頃から遊び感覚でボールハンドリングを身に付けることができれば、捕球から送球への一連の動作も自然と上達していくはずだ。（First-Pitch編集部）