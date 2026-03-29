ブルワーズ戦に「4番・一塁」で出場

【MLB】ブルワーズ ー Wソックス（日本時間29日・ミルウォーキー）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が28日（日本時間29日）、敵地でのブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発出場。第2打席で開幕から2戦連発となる中越え2号を放った。

4番を任された若きスラッガーが豪快なアーチを描いた。0-4の劣勢で迎えた4回、右腕のチャド・パトリックが投じた91.8マイル（約147.7キロ）のフォーシームを豪快に捉えると、打球は大きな弧を描いて中堅フェンスを越えた。飛距離409フィート（約124.7メートル）、打球速度102.9マイル（約165.6キロ）、角度31度。敵地騒然の一撃となった。

MLB公式のサラ・ラングス記者のX（旧ツイッター）によれば「日本で生まれ、NPB出身の選手がMLBデビューから2試合連続で本塁打を放つのはケンジ・ジョウジマ以来2人目。キャリア最初の2試合でそれぞれ本塁打をマークした選手は、ホワイトソックス史上初」という。

それでもビハインドの展開ゆえに表情は厳しく、鋭い眼光のままだった。初回の第1打席は四球だった。

村上は26日（同27日）のデビュー戦で、9回に右越えの1号ソロを放っていた。2四球を選ぶなど2打数1安打、1本塁打、1打点としていた。1日空いて、この日の2戦目となった。（Full-Count編集部）