◇ナ・リーグ ドジャース5─4ダイヤモンドバックス（2026年3月27日 ロサンゼルス）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「3番・遊撃」で先発出場。3回に今季1号となる3ランを放った。

1─2の3回、大谷、タッカーが連続四球で1死一、二塁の好機をつくると、相手先発・ネルソンの外角直球を捉え、右中間スタンドに逆転3ランを放り込んだ。

開幕7打席目で一発が飛び出し「努力を積み重ねて、それが少しずつ形になっているのを見るのがうれしい」とベッツ。昨季は春先の体調不良もあり、シーズンを通して打撃に苦しんだが「結果が出ると信じ続けること。何が起こるかは分からないし、試合に出ても結果は保証されない。人間だから不安になるのは当然で、それと向き合うことが一番難しい」と自分を信じる事の大切さを唱えた。

試合前には昨季ワールドシリーズ（WS優勝）制覇を記念したチャンピオンリング授与セレモニーが行われ、「チームのみんなと一緒にあの瞬間を共有できたのは特別だった。自分たちがどれだけの過程を経てきたか、どれだけ大変なシーズンだったかを分かっているからこそ、価値あるものだった」と感無量の様子。

始球式には昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー氏が登板し、左腕にベッツ自らリングを手渡す粋な演出も披露。「彼とは5年一緒にプレーした。人柄もよく知っているし、彼がどんな人間かも分かっている。彼はあのリングにふさわしい。勝者である」と改めてレジェンドに敬意を払い、ねぎらった。