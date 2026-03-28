ホワイトソックス村上宗隆（26）が幸先のいいスタートを切った。

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日本時間27日、敵地ミルウォーキーでのブルワーズとの開幕戦で、メジャー初本塁打を放った。

開幕戦を終えた村上は「すごくわくわくしたし、楽しかった。まず1本出てすごく良かった」と安堵の表情を見せたが、喜ぶのはまだ早い。

そもそも一発を放ったのは1−14と大差がついた九回。既に試合の大勢は決した場面だった。しかも、打ったのは昨季までの6年間で通算111試合に登板し、10勝17敗、防御率5.10と実績に乏しい二線級のウッドフォード（29）。これまで主にモップアップ（敗戦処理）の役割を担ってきた右腕だ。2022年のNPB三冠王の村上なら、攻略は容易な相手だろう。

昨年12月の入団会見でクリス・ゲッツGМは「彼の加入で相手バッテリーが簡単に投げられない打線の形が見え始めている」と高い期待を寄せたものの、村上が一発を放っても空砲になるケースは増えそうだ。

昨季まで3年連続100敗以上を喫しているチームは今季も開幕前の下馬評は芳しくない。米主要メディアが発表した戦力を総合的に判断する「パワーランキング」は軒並み低評価。大リーグ公式サイトは、30球団中26位で、「100敗脱出に向けて一歩前進」としたが、スポーツ専門局ESPNは全体28位。今季は61勝101敗で、「4年連続の3ケタ敗戦は免れそうにない」と予想し、全国紙USA TОDAYも、ア・リーグ15球団中最低の評価を下している。

投打ともオフはそれなりに補強したとはいえ、投打とも上積みは望み薄。開幕戦のように一方的な展開での大敗も少なくないだろう。大量リードすれば、セットアッパーの無駄使いを防ぐため、二線級のリリーバーを起用するのが一般的。チームによっては野手を投げさせることもある。

メジャーでは試合の大勢が決した終盤に出る本塁打を「ガベージタイムホームラン」（ゴミのような時間の本塁打）と表現される。ESPNは村上をア・リーグの新人王候補の1人に挙げているものの、ガベージタイムで一発を量産したところで、貢献度、印象度は下がる。

チーム状態も含めて村上は厳しいルーキーイヤーとなりそうだ。

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そんな村上だが、今夏にも「いきなり放出される可能性がある」と米メディアが予想している。いったいどういうことか。その確率はどれほどのものなのか。

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