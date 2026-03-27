開幕戦で飛び出した待望のメジャー初アーチ

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、敵地で行われたブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場した。9回の第4打席でメジャー初安打初本塁打となる衝撃の1号ソロを放ち、米ファンからは「オオタニを超える」「こいつは最高だ」と驚きの声が殺到している。

待望の一発は試合終盤に飛び出した。9回、カウント1-1から右腕ウッドワードのカットボールを完璧に捉えると、打球は瞬く間に右翼席へと消えた。打球初速103マイル（約165.76キロ）、飛距離384フィート（約117.04メートル）、角度31度の一打に、敵地は騒然。自慢のパワーを証明してみせた。

今オフにヤクルトからポスティングシステムを利用して移籍した村上は、メジャーの球速に対応すべくスリ足打法への微調整を敢行。直前の第6回WBCでは打率.211、1本塁打と本来の姿を見せられず不完全燃焼に終わっていた。しかし、新天地合流後は焦ることなく準備を整え、開幕戦でいきなり大器の片鱗を披露。3冠王の実力を示す、これ以上ない形でのスタートを切った。

衝撃のデビューを飾った村上に米ファンは大熱狂だ、「オオタニを超える」「こいつは最高だ」「いい選手を獲ったぜ」「162HRペースだ!」「どこまで飛んだ」「WoW」「メジャーにようこそ」と大盛り上がり。海を渡ったばかりの若き主砲が見せた圧倒的なパフォーマンスに、鼻高々のようだ。（Full-Count編集部）