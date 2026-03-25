麦谷祐介が語る宗山塁と西川史礁への率直な評価

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで「パ・リーグ FANS MEETUP2026」が公開され、オリックスから山下舜平大投手、寺西成騎投手、麦谷祐介内野手、来田涼斗外野手の4人が出演した。麦谷が“最強メンタル”や“盛り上げ隊長”として名前が挙がり、同世代選手への印象も語られた。

精神面の強さに注目が集まった「最強メンタルな選手」では、寺西が麦谷を挙げ「野球はもちろん緊張していない」と評価。来田もプロ1年目でチーム最多の12盗塁を成功させた点に触れ、積極性と度胸を称賛した。

チーム内での存在感という観点では、「盛り上げ隊長の選手」でも麦谷の名前で一致。「ムードメーカー」「ファンが知っている姿そのまま」と評される一方、来田はロッカーが近い立場から落ち込む一面も明かし、素顔ものぞかせた。

同世代の評価という切り口では、「褒めちぎりトーク！」で麦谷が他球団選手に言及。楽天の宗山塁内野手について「スカしすぎ」と冗談を交えつつ、「かわいい」「かまちょ」と語り、親しみのある関係性をうかがわせた。

一方、ロッテの西川史礁外野手には「あいつはエグい！ 以上！」と断言し、新人王に輝いた打撃センスを絶賛。率直な言葉で同世代の実力を高く評価する場面となった。

さらに動画内では4選手がチームメイトの似顔絵にも挑戦。寺西が思わずツッコミを入れるほど特徴を捉えた作品も披露され、終始和やかな雰囲気に包まれた。

同世代4人による軽快なやり取りが印象的な今回の企画。2026シーズンの活躍が期待される若手選手たちの素顔が垣間見える内容となっている。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）