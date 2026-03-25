素顔あふれる同学年トークとムードメーカー論争

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで公開中の「パ・リーグ FANS MEETUP2026」日本ハム編では、奈良間大己内野手、野村祐希内野手、吉田賢吾捕手が出演。同学年ならではの軽妙な掛け合いで、普段は見られない素顔を披露している。

企画「ファイターズ人物図鑑」では「一番鏡を見ている選手」が話題となり、「移動中でも髪を整える」「室内でもサングラスを着用する」といった理由から清宮幸太郎内野手で満場一致となった。野村は「新庄監督が来て美意識も変わってきた」と語る。

「盛り上げ隊長は？」との問いに奈良間は「田宮選手」と回答。しかし吉田は「（奈良間選手が）盛り上げ隊長でしょ？」と即座に切り返す。奈良間は一度は否定するも、すぐに認めて笑いを誘った。一方で野村から「車で2人になるとマジでしゃべらない」と暴露されると、「俺だって休憩が必要」と応じ、関係性の良さを示した。

他球団の選手を称える「褒めちぎりトーク」では、西武・西川愛也外野手の名前が挙がった。野村は高校時代の先輩について「高校の時からすごい」と振り返り、奈良間も「広角に打つから守りづらい」と打者としての印象を口にした。さらに「足が速くてめちゃくちゃモテてた」と学生時代のエピソードも明かされた。

「記憶力で似顔絵を描きましょう」という企画では、3人が自チームの選手を思い浮かべながらペンを走らせた。最初に描き始めた奈良間の絵には、野村と吉田から同時にツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれた。

吉田は「特徴を出せば一番描きやすいかな」と語り、水谷選手の似顔絵を披露。それぞれの完成度や、誰を描いたのかといった詳細は動画内で明かされている。

このほかにも「めっちゃ後悔した話」が飛び出すサイコロトークや、野村が奈良間を褒めちぎる企画など見どころが満載である。「パ・リーグ FANS MEETUP2026」は全球団で展開されており、各チームの個性あふれる内容となっている。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）