ふるさと納税の返礼品として人気の鹿児島県産の黒毛和牛の種類・産地が不正表示だったことが発覚、その精肉会社の社長の対応がこれまたひどく不誠実なものだった。TBS系朝の情報ワイド「THE TIME,」の2026年3月25日放送で、「ふるさと納税のトラブルです」と総合司会の安住紳一郎アナが伝えた。

鹿児島市や姶良市、南九州市、伊仙町など8つの市と町

不正表示していたのは鹿児島県指宿市の水迫畜産で、乳牛のホルスタイン種などを「黒毛和牛」と表示したり、鹿児島県産でない牛肉を「鹿児島県産」と偽っていた。

安住アナは「（ふるさと納税を）申し込んだ人から、『（固くて）どうも肉が違うんじゃないか』という指摘があったということで、調べてみると、産地、種類などがでたらめだったということなんですね」と報じた。

偽装牛肉をふるさと納税の返礼品として扱っていたのは、鹿児島市や姶良市、南九州市、伊仙町など8つの市と町で、寄付は5万件近く、金額は7億4000万円に上るという。

「社内で産地を把握していれば、他県産の肉を鹿児島産と表示してもいいと思った」

県内の別の業者は「通常の管理体制なら（表示間違いなど）起こりえない。意図的であればラベルを貼り替えて偽装できてしまう」と話している。

これに対し、水迫畜産は「社内で産地を把握していれば、他県産の肉を鹿児島産と表示してもいいと思った」などと説明。そんな偽装が許されるはずがないが、水迫政治社長はまるで責任を感じていないようだ。

南九州市の市長を訪ねた社長を「THE TIME,」が直撃すると、「謝罪の気持ちはありますか」という質問に、「ありますよ。あるから来たんじゃないですか」と不機嫌そうに手でカメラを遮る。さらに、「消費者に一言ありませんか」と聞かれても、笑いながら「こういうことがないように頑張りますので、よろしくお願いします」と開き直った。

不正表示は2023年1月から行われていたというから、ウソの返礼品を受け取って食べてしまった"納税者"も少なくないだろう。

（シニアエディター 関口一喜）