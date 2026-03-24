開幕ローテーション入りが決まっているものの不安を残す投球

【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に先発登板したが、初回1死も取れずに降板した。4四死球4失点の大乱調で、敵地の地元放送局からも「速球を全く制御できていませんでした」と苦言を呈される事態となった。

初回、先頭のネトに死球を与えると、続くトラウトは二ゴロ野選、シャヌエルにも四球を許して無死満塁のピンチを招いた。さらにソレア、モンカダに2者連続で押し出し四球を与えたところで、たまらずロバーツ監督がマウンドへ向かった。1アウトも奪えずに無念の降板となったが、本拠地のファンからは温かい拍手が送られた。

佐々木は前回17日（同18日）のロイヤルズとのオープン戦でも、3回1/3を投げて4四球4安打3失点と制球に苦しんでいた。すでに開幕ローテーション入りは決まっており、レギュラーシーズンでは開幕4戦目となる30日（同31日）の本拠地でのガーディアンズ戦で先発デビューする予定だが、不安を残す結果となった。

エンゼルスの地元放送局「ファンデュエル・スポーツネットワーク・ウエスト」も厳しく言及した。降板時に実況のウェイン・ランダッゾ氏が「イニングを投げ切ることは許されませんでした」と伝えると、CM明けには「ロウキ・ササキは誰からもアウトを奪えませんでした」と指摘。解説のマーク・グビザ氏も「速球を全く制御できていませんでした」とバッサリ。開幕へ向け、課題を突きつけられる登板となった。（Full-Count編集部）