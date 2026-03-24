昨季は11先発で防御率2.35 PSではフル稼働したが…

ドジャースは23日（日本時間24日）、本拠地でエンゼルスとのオープン戦に臨む。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、故障中の主力について言及した。中でも5年1億8200万ドル（約288億円）契約を結んでいるブレイク・スネル投手について、海外ファンは落胆の色を隠せない。

2度のサイ・ヤング賞に輝いたスネルは、昨季からドジャースに加入した。しかし故障離脱もあって11先発にとどまり、5勝4敗、防御率2.35だった。それでもポストシーズンでは快投を連発。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦は8回1安打無失点10奪三振の快投で、チームに勢いをもたらした。

しかしワールドシリーズまでフル稼働した影響か、オフは左肩の痛みを抱えて満足に調整できず。ロバーツ監督は2月末の段階で故障者リスト入りで開幕することを話していた。オフに右かかとの手術を受けたトミー・エドマン内野手とともに現状について聞かれた指揮官は「2人とも（復帰へ向けて）前進している」としつつ、「5月の終わりには戻ってくるだろう」と話した。

また、スネルについては「マイナーで調整登板を行う必要がある。何回かブルペンに入ったことはいいことだ。数日前に私が視察した時は、90-91マイル（約144.8キロ-約146.5キロ）を計測していたから、それもいいことだ。彼の状態はよさそうだ。本人も健康状態がいいし、痛みはないと言っていたので、復帰するだろう」とややポジティブなコメントを残した。

とはいえ、エースと期待されている左腕が開幕から2か月、約60日前後の離脱が見込まれることにドジャースファンは失意のようだ。そもそも故障が多いこともあり、「シーズンが開幕しようとするたびに、毎年ブレイク・スネルはこうなるな」「つまり、彼に会えるのは5月ってことだ」「スネルが5月末？ 最悪だ」「スネルが怪我してない時期なんてあったか？」「『期待している』『5月末頃』……ってことは、実質6月か？」と厳しい声が寄せられた。（Full-Count編集部）