【Amazon】最新モデルのApple「AirPods Pro 3」が7%オフに
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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。
加えて、アダプティブ・オーディオ機能が環境に合わせてノイズ制御を自動調整し、屋外や電車内でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。装着感も改良され、軽量で耳へのフィット感が向上。通話品質やマイク性能も改善されており、テレワークや日常利用に最適です。
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