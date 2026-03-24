生島峰至氏が指摘…低学年に最も多いスローイングの“落とし穴”

小学校低学年のキャッチボールを観察すると、多くの選手に見られる共通の“NG動作”がある。それは、投げ出す際に軸足のつま先が、すでに相手を向いていることだ。大阪桐蔭高出身で、現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営するなどベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、「この足の向きこそが、手投げや怪我を招く元凶」と警鐘を鳴らす。

人間の体は、つま先が向いている方向に骨盤や胸も向くようにできている。最初からつま先が相手を向いていれば、体は自然と正面を向き、投球に不可欠な「回転（捻転）動作」が使えなくなる。その結果、腕力だけで投げようとして肘や肩に過度な負担がかかり、強いボールを投げられないばかりか、故障のリスクも高めてしまうのだ。

生島さんが提唱する改善の第一歩は、極めてシンプルだ。「軸足を投げたい方向に対して、しっかり直角（横向き）に踏み出すこと」。これだけで、踏み出す足を上げた瞬間に体は自然と横を向き、パワーを溜めることができる。この時、意識すべきポイントは「膝」だ。足が伸び切った状態では横を向きにくいため、膝を一度外側に「割る」ように意識することで、自然と理想的な軸足の形が作られる。

さらに重要なのが軸足を出す位置で、生島さんは「必ず（右投げの場合）左足（前足）よりも前に軸足を出してほしい」と説く。軸足を後ろに通してしまうと、肩が入りすぎて体が横振りになり、送球の左右のブレが大きくなるからだ。軸足を前へ、そして横向きに。このわずかな意識の差が、力強く安定したスローイングを可能にする。

「当たり前のことですが、意外とみんなできていないんです」。生島さんの言葉は、基本の徹底こそが上達への最短距離であることを教えてくれる。キャッチボールの“1歩目”を変えるだけで、子どもたちの送球は見違えるほど力強く、正確なものへと進化するはずだ。（First-Pitch編集部）