「前で放せ」に潜む誤解…長坂秀樹氏が提唱、“山なり”で掴むリリース感覚

「肘を前に出せ」「ボールを前で放せ」。野球現場でよく聞かれるこの指導が、実は“肘抜け”を招き、制球力や球速を損なう原因になっているかもしれない。元独立リーガーで、ナショナルズ・小笠原慎之介投手らを指導した野球塾「Perfect Pitch and Swing」の長坂秀樹さんは、正しいリリースの感覚を掴み、肘の怪我を防ぐための特効薬として「山なりキャッチボール」を推奨する。

このドリルのやり方は極めてシンプルだが、奥が深い。5〜6メートルの至近距離で、相手に向かってボールを高くふんわりと放り投げる。最大の特徴は、「投げ上げるボールを一切見ず、相手の顔だけを見て投げる」という点にある。目から入る相手との距離感に対し、ボールの質量を感じながら、どれくらいの出力で放せば届くのか。その身体感覚を研ぎ澄ませることが目的だ。

長坂さんは「腕は肘から出すものではなく、胸から出すもの」と断言する。体が回転すれば胸が腕を引っ張ってくるため、本来、肘の位置は耳の横あたりで十分だ。無理に肘を前に突き出そうとすれば、この山なりキャッチボールは成立しない。あえて「高く、後ろで放す」イメージで投げることで、結果として理想的なリリースの位置が自然に定まってくる。

長坂さんが出会ってきたプロ野球選手の中でも、特に球の速いピッチャーはこの「山なり」が抜群に上手だったという。逆に、投げる瞬間にボールを目で追ってしまったり、上を向いて投げてしまうのはNGだ。これでは肘が前に出たり、腕だけで投げる形になり、コントロールを乱す原因となってしまう。

長坂さん自身、現役時代には投球練習の前後で必ずこのドリルを取り入れていた。上達すればするほど、さらに至近距離でも正確に放れるようになるという。「肘抜け」のリスクを遠ざけ、狙った場所へ指先感覚1つで正確にボールを届ける。この小さなキャッチボールの積み重ねが、マウンドでの圧倒的なパフォーマンスを支える土台となるはずだ。（First-Pitch編集部）