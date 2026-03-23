目黒蓮が『キリンビール 晴れ風』CM出演！海外挑戦直前に「新しくなること」への素直な思いを語る

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目黒蓮がブランド初のフルリニューアルを迎える『キリンビール 晴れ風』CMに出演し、製品と重なる自信の海外挑戦などについて語ったインタビューが到着した。

■挑戦への不安を越えてファンに「もっといい景色を見せたい」と語る目黒の思い

キリンビール株式会社は、『キリンビール 晴れ風』（以下『晴れ風』）のブランド初となるフルリニューアルに伴い、目黒蓮が出演する、新WebCM「晴れ風 新しくなる篇」30 秒＆60秒バージョンを公開した。

今回のWebCM では、海外で新たな挑戦をすることを決めた目黒が、ブランド初のフルリニューアルを迎えた「晴れ風」と自身の心境を重ね合わせ、台本無しで素直な思いを語っている。不安のなかで葛藤する本音を漏らしつつも「もっといい景色を見せたい」という思いを込めて、最後は「新しくなる！」という言葉とともに力強く決意を表すという、この春に新しい一歩を踏み出すすべての人の背中をそっと押すCMとなっている。

さらに内村光良、天海祐希、今田美桜、目黒蓮の4人が出演する新TVCM『晴れ風』「この春、新しくなる。」篇30秒も全国で順次放映される。

今回のWebCMは「新しい挑戦」をテーマに、海外での新たな活動を控えた目黒蓮の出発を直前に控えたタイミングで撮影。海外で新たな挑戦をすることに決めた目黒は、発売以来多くの購買客に愛されてきた『晴れ風』が、発売から2年となるタイミングでフルリニューアルを決断したことに対して、深く共感。

今回の挑戦に向き合う心境について「怖いと思う時がある」「正直、今も不安です」と本音を明かす場面もありながら、「でも、その先でもっといい景色を見せたい」と語り、未来を見据えた前向きな決意を見せる。

撮影中には、新しくなった『晴れ風』を一口飲み、思わず「うまい！」とつぶやきながら余韻を味わう一幕も。「家でもこんな感じで飲んでいる」と、普段から『晴れ風』を楽しんでいる様子をうかがわせたとのこと。

また、今回の撮影では、これまでの歩みを振り返るような和やかな表情を見せる場面もあり、発売から約2年、ブランドとともに歩んできた目黒とスタッフとの信頼関係が感じられる温かい雰囲気の中で撮影が行われた。

■目黒蓮 インタビュー

●海外挑戦前の撮影はいかがでしたか？

●新しいことに挑戦する目黒さんにとって『晴れ風』はどのような存在ですか？

●海外に挑戦する目黒さんの決意を教えてください

●新しい挑戦をする皆さんにメッセージをお願いします。

●新しくなった『晴れ風』を、皆さんにどんなシーンで飲んでほしいですか？

■【動画】「晴れ風 新しくなる篇」60秒バージョン

■【動画】「晴れ風 新しくなる篇」30秒バージョン

■【動画】新TVCM『晴れ風』「この春、新しくなる。」篇

■関連リンク

『キリンビール 晴れ風』公式サイト

https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/harekaze/