＜義実家へ月3万円＞小遣い7万円から仕送りする旦那が「家計から出して」と要求。もう援助やめたら？
親を助けたいという気持ちは尊いものです。しかしその負担が自分たちの家庭を圧迫するとしたら……。今回寄せられた投稿は、旦那さんが義実家へ毎月援助を続けるなかで起きた葛藤です。妻はどこまで支えるべきなのでしょうか。
『旦那の手取りは50万円です。小遣いは5万円に昼食代と美容室代を加えて計7万円。私が義実家への援助を反対したので、旦那は自分の小遣いから援助すると言い、3万円を義実家へ仕送りしています。自由に使えるのは4万円です』
旦那のお小遣い、7万円で十分では？
この投稿にママたちから多く聞かれたのは「7万円で十分」との声でした。
『昼食代込みでも7万円は多い方では？』
『手取り50万円で7万円なら十分。まずは内訳を見直すべき』
投稿者さんは、飲み会で夕食が不要な日はランチ代として千円を渡すなど柔軟に対応していると説明します。それでも「足りない」と言う旦那さんに対し、「わがままではないか」という厳しい意見もありました。
『4万円あれば週に何度かランチに行ける。趣味に使うお金を調整すればいい』
『うちの旦那は単身赴任中で、水道光熱費別の生活費とお小遣い7万円で1か月やりくりしているよ』
ここで家計から援助費用を出してしまっては、小遣いの範囲でやりくりするという前提が崩れているのではないか、という指摘も多く聞かれます。
義実家の状況は本当に困窮？確かめてから
次に焦点となったのは、義実家の経済状況でした。
『意外と義実家は裕福な暮らしをしているかもしれない。「息子から3万円貰っているから」と家計ゆるゆるかもしれないし。援助するのなら家計をチェックすべき。息子夫婦が仕送りで悩んでいるなんて微塵も思っていないかもよ』
投稿者さんによれば、義実家は元自営業で、かつては余裕があったものの衰退したそうです。この状況を聞いて、ママたちから金銭感覚が昔のままの可能性を指摘する声もありました。
『ムダを洗い出せば減らせる支出があるのでは？』
『一度援助を止めて様子を見るのも方法』
援助は「余裕がある側」が行うものです。自分たちの生活を削ってまで続けるのは本末転倒だという意見も目立ちました。
義実家への仕送りには十分協力しているよ！
投稿者さんの姿勢を評価する声も届きました。
『弁当を作り、節約に協力しているのは最大限の配慮』
『昼食代を渡しているのにお弁当作ってあげるって最大限に協力している。旦那さんが援助の額を小遣い内に収まるように考えればいいだけ』
家計から援助を出せば、その分は子どもの教育費や生活費、そして投稿者さん夫婦の老後資金に影響するでしょう。今は収入があっても今後も同じとは限りません。3万円は決して小さな額ではないのでしょう。
『一度家計から出したら、いずれ増額を求められるかも』
『守るべきは自分たちの家庭』
旦那さんの「援助も続けたい、小遣いも減らしたくない」という主張に対し、「まずは自分の範囲で努力を」との声が少なくありませんでした。
旦那さんにできることはある？
では、旦那さんは具体的にはどうすべきなのでしょうか。
『同僚に両親に経済的な援助をしていることを説明すればいい』
『イヤなら援助する額を減らすしかないね』
援助を続けるにしても、減額する、期間を区切る、義実家の家計を見直すなど具体策が必要かもしれません。そして何より、家計から出すという選択は慎重に考えるべきだという意見が大勢を占めました。旦那さんは飲み会にも行っているとのこと。その上、ランチまでせがまず、旦那さんのお小遣いのなかからできる範囲の援助がいいのでしょう。
親孝行はできる範囲で
親孝行は美徳なことといえます。しかしそれは自分の家庭が安定してこそ成り立つことなのではないでしょうか。投稿者さん一家には、子どもの将来や自分たちの老後もあります。夫婦で改めて優先順位を整理し、「どこまでならムリがないのか」を具体的に話し合うことが求められているのではないでしょうか。援助をする・しないの二択ではなく、減額や期限付きなど現実的な落としどころを探ることも一案です。
家族を思う気持ちは大切です。ただしまず守るべきは、今ともに暮らしている家族です。身の丈に合った親孝行こそが、長く続く支え合いにつながるのではないでしょうか。