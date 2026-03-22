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工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で、「【工場転職】三菱自動車期間工はキツい？でも“狙い目な理由”5選」と題した動画を公開。「正直キツい、でもチャンスもデカい」と述べ、三菱自動車の期間工が持つ5つの特徴を解説した。



動画でケンシロウ氏は、三菱自動車の期間工について、仕事は大変であるとしつつも、それ以上に大きなメリットがあると主張。その特徴を「稼ぎが良い」「受かりやすい」「リフト免許で採用確率アップ」「正社員になりやすい」「仕事が大変」の5つの項目に分けて詳しく説明している。



まず、最大の魅力として「稼ぎが良い」点を挙げた。3年間で1600万円を超える収入を得ることも可能で、祝い金や慰労金があるタイミングでは月収が40万円を超えることもあるという。さらに、寮費や光熱費が無料なことに加え、平日は2食、土日は3食の食事が無料で提供されるため、生活費を大幅に抑えて貯金に回せるとした。



次に、「受かりやすい」点にも言及。大手自動車メーカーでは珍しく面接がなく、書類選考のみで合否が決まるという。これは、遠方に住んでいる人や面接が苦手な人にとっては大きな利点だと語った。また、フォークリフトの免許を持っていると採用確率が格段に上がるとし、特にリフトマンが不足している現状を指摘した。



キャリアパスの面では、「正社員になりやすい」ことも大きな特徴だ。期間工から年間80～100名ほどの正社員登用実績があり、これは期間工全体の10%以上に相当する高い確率であると解説。年齢制限も特にないため、40代からでも正社員を目指せるチャンスがあると述べた。



一方で、「仕事が大変」というデメリットも隠さずに伝えた。三菱自動車は一つの工場で多車種を生産しているため、覚えることが多く、自動車製造特有の重労働も伴うと説明した。



ケンシロウ氏は、これらのメリットとデメリットを総合的に判断することの重要性を強調。仕事のキツさというデメリットを許容できるのであれば、高収入や正社員登用のチャンスなど、三菱自動車の期間工は非常に「狙い目」であると結論付けた。