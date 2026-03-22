研ナオコ、夫のプチハプニングに苦笑「なんで黙ってたんだろう」
歌手でタレントの研ナオコが18日、オフィシャルブログを更新。夫が高知で愛用のメガネを置き忘れていたことを明かし、思わぬ出来事をつづった。
この日、「お父さんやらかしました」と題してブログを更新すると、「旦那が先日の高知公演の終演後にスタッフと飲んだバーで忘れてきた愛用のメガネが宅配便で届きました」と報告。
無事戻ってきた黒縁のメガネとともに、高知の手ぬぐいが写された写真とともに、「バーの店主の方がご丁寧に高知の手拭いまで一緒に送っていただき ありがとうございました」と感謝。
しかし、この出来事について夫はしばらく黙っていたといい、「旦那は今日までメガネを忘れて来た事を私に黙ってました・・・」と明かし、「なんで黙ってたんだろう、、、」と率直な心境も吐露。
最後には「その前のお店ではあったもんね」と大きな皿に巨大なレタスがのる様子や夫が食事を楽しむ様子の写真も公開し、「高知へ行った際にはまた伺うと申しております」と再訪の意向を明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵なメガネ」「無事に戻ったから、結果オーライ」「お母さんに余計な心配かけまいと」「見つかって良かったですね」などの声が寄せられている。
この日、「お父さんやらかしました」と題してブログを更新すると、「旦那が先日の高知公演の終演後にスタッフと飲んだバーで忘れてきた愛用のメガネが宅配便で届きました」と報告。
無事戻ってきた黒縁のメガネとともに、高知の手ぬぐいが写された写真とともに、「バーの店主の方がご丁寧に高知の手拭いまで一緒に送っていただき ありがとうございました」と感謝。
最後には「その前のお店ではあったもんね」と大きな皿に巨大なレタスがのる様子や夫が食事を楽しむ様子の写真も公開し、「高知へ行った際にはまた伺うと申しております」と再訪の意向を明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵なメガネ」「無事に戻ったから、結果オーライ」「お母さんに余計な心配かけまいと」「見つかって良かったですね」などの声が寄せられている。