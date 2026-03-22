多賀少年野球クラブ・辻監督＆東農大・勝亦教授が語る楽しい野球の作り方

野球を始めたばかりの幼児や小学校低学年の子どもにとって、飛んでくるボールは恐怖の対象になりやすい。「野球は本来怖いもの」と語るのは、全国制覇3度を誇る多賀少年野球クラブの辻正人監督だ。今回は同監督と、身体動作や発育発達を科学的に研究する東農大・勝亦陽一教授の視点から、子どもたちが夢中になる「楽しい野球」の作り方を紐解く。

辻監督は、恐怖心を取り除くために「楽しい遊び」を積極的に活用している。選手の後方を地球に見立て、飛んでくるボールを隕石と呼び「おまえたちは地球を守るんや」と声をかける。この演出により、子どもたちは「怖い」という感情を忘れ、夢中でボールを叩き落とすようになる。「（子どもたちは）怖いことを怖くないように感じるのが楽しい。行動がみんなから褒められることで嬉しくなる」と、辻監督は好循環の重要性を説く。

勝亦教授は、このアプローチを高く評価する。野球の練習の中で取り入れる遊びには、公園の遊具などを使う体力向上目的のものと、野球の要素を遊びに組み込むという2パターンがあるという。特に後者が重要で、野球の要素を入れた鬼ごっこなど、指導者がアイデアを出し、遊び心と野球を融合させることが楽しい練習の鍵になる。

練習において、ちょっとした工夫で子どもたちの集中力は劇的に変わる。例えば、外野ノックをただ受けるのではなく、全員で「何球連続で捕れるか」を数えるように促すだけで、お喋りしていた子も真剣にボールを追うようになるという。同じ練習でも「遊びと感じられるようなメニューを作る」ことが指導の肝であると辻監督は明かす。

指導者に求められるのは、子どもたちの反応を見ながらルールを変える柔軟な思考力だ。教え込むのではなく、遊びの中で自然と技術が身につく仕組みを作ることが望ましい。大人が遊びのアイデアを出し続けることで、子どもたちの「やりたい」という意欲は無限に引き出される。

こうした工夫により、練習が終わった後には「嬉しい」気持ちが残るはずだ。厳しい訓練ではなくワクワクする遊びの延長として野球を捉えることで、子どもたちは自ずと上達していく。恐怖心を達成感に変える指導こそが、好選手を育てる一歩となるはずだ。（First-Pitch編集部）