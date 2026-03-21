2025年全米ドラフト6位指名のヘルナンデス

また怪物が爆誕した。パイレーツとタイガースの有望株同士によるオープン戦が米フロリダ州レコン・パークで開催された。昨年のドラフト全体6位指名を受けたパイレーツのセス・ヘルナンデス投手が100マイル以上（約161キロ）を連発。「モンスター」「何だこいつは」と米ファンも驚愕している。

ヘルナンデスは先頭のマックス・クラークに対し、初球に投げ込んだのが1002.4マイル（約164.8キロ）のカットボールだった。高めに浮いたものの、打者のクラークはお化けでも見たかのような表情で驚愕。実況席も「何てこった」「クラークの顔が全てを物語ってますね」と目を丸くした。

結局、ヘルナンデスは先頭から2者連続四球でピンチを作るも、三振、併殺で1イニングを無失点に封じた。この回だけで100マイル超は11球。衝撃の投球だった。米ファンからは「エグすぎる」「WoW」「何じゃこりゃ」「速すぎる」「またパイレーツが怪物を」などどよめきが広がった。

昨年のドラフト1巡目指名でプロの門を叩いたばかりの19歳。MLB公式の有望株ランキングでは全体29位、球団4位に位置づけられている。無限大の才能を発揮し、低迷が続くパイレーツの救世主となるだろうか。（Full-Count編集部）