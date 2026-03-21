ロッテの「M☆Splash!!」のYUKA「毎試合新鮮な気持ちで」

ロッテは21日、公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」のリニューアルした衣装を発表した。2024年以来、2年ぶりとなる新衣装は歴代最多の12パターンの着こなしが可能。斬新なデザインに、ファンからは「神すぎる」と興奮の声が上がっている。

新衣装のデザインコンセプトは「個性の共存とチームとしての結束」。M☆Splash!!のロゴカラーであるシルバーを基調としている。トップス2種、ボトムス4種、ジャケット1種を自在に組み合わせることで、多様な個性を引き出す狙いがある。

さらに球団理念の信条である「挑戦・熱狂・結束」を象徴する白、黒、グレーの3本線「BELIEF LINE」をあしらい、ファンと一緒に勝利を目指す強い意志が込められている。お披露目は、27日にZOZOマリンスタジアムで行われる西武との開幕戦となる。

リーダーを務めるYUKAは球団を通じて「全部で12パターンも着こなしができるので『今日はどの組み合わせかな？』と毎試合新鮮な気持ちで楽しんでいただけると思います！」とコメント。続けて「バリエーション豊かな新衣装とともに、パワーアップしたパフォーマンスをお届けしますので、今シーズンも一緒を盛り上げていきましょう！」と熱く呼びかけた。

クールな雰囲気にSNS上のファンも即座に反応した。「かっこよすぎる……！ 全員ビジュ好きすぎて滅」「カッコ良さと可愛さを併存させた感じ」「めちゃくちゃカッコ可愛い」「神すぎる」「ロックすぎねえか!?」「いかつい笑」「攻めてる！」「モーニング娘。みたいでカッコええな」など、球場を彩るパフォーマーたちの新たな姿に期待が高まっている。（Full-Count編集部）