¿ûÌîÃÒÇ·¡¢ÂåÉ½°úÂà¤»¤º¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡»øJ¤Ø»×¤¤¤ò·ãÇò¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ÚMLB¡Û¥í¥Ã¥¡¼¥º ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥¢¥ê¥¾¥Ê¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢3²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¤ÏÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·ãÇò¡£¡ÖËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£¸å¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹36ºÐ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤Ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤Ï8Æü¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¹ë½£Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç4²ó50µå¡¢4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£½à·è¾¡¤Ø¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¨¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë