U20女子アジア杯メンバー発表!! 欧州組FW板村真央が10番、“飛び級”世代も4選手
日本サッカー協会(JFA)は17日、タイで行われるAFC U20アジアカップに出場するU-20日本女子代表メンバー23人を発表した。グループリーグでは4月2日にインド、同5日に台湾、同8日にオーストラリアと対戦する。
AFC U20アジアカップは上位4か国が9月にポーランドで行われるU-20女子W杯に参加できる“W杯最終予選”。2006年以降に生まれた選手を対象としており、欧州組のFW板村真央(フェイエノールト)が10番を着ける。
飛び級世代にあたる08年生まれも佐野杏花(JFAアカデミー福島)、青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)、佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN)、福島望愛(JFAアカデミー福島)の4選手が食い込んだ。
■スタッフ
監督:井尻明
コーチ:関根麻里
GKコーチ:小林忍
フィジカルコーチ:中西健一郎
テクニカルスタッフ:見汐翔太
テクニカルスタッフ:見原慧
■選手
▽GK
1 岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)
12 石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)
23 坂田湖琳(アルビレックス新潟レディース)
▽FP
17 本田悠良(日体大SMG横浜)
6 樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)
13 木村未来(ちふれASエルフェン埼玉)
7 松永未夢(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
11 田子夏海(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
10 板村真央(フェイエノールト)
16 新井萌禾(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
5 鈴木温子(日体大SMG横浜)
3 太田美月(INAC神戸レオネッサ)
14 眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
8 古田麻子(帝塚山学院大)
18 原ひばり(ちふれASエルフェン埼玉)
15 本多桃華(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
19 金月夏萌(INAC神戸レオネッサ)
4 朝生珠実(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
9 津田愛乃音(マイナビ仙台レディース)
22 佐野杏花(JFAアカデミー福島)
2 青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
20 佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN)
21 福島望愛(JFAアカデミー福島)
AFC U20アジアカップは上位4か国が9月にポーランドで行われるU-20女子W杯に参加できる“W杯最終予選”。2006年以降に生まれた選手を対象としており、欧州組のFW板村真央(フェイエノールト)が10番を着ける。
■スタッフ
監督:井尻明
コーチ:関根麻里
GKコーチ:小林忍
フィジカルコーチ:中西健一郎
テクニカルスタッフ:見汐翔太
テクニカルスタッフ:見原慧
■選手
▽GK
1 岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)
12 石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)
23 坂田湖琳(アルビレックス新潟レディース)
▽FP
17 本田悠良(日体大SMG横浜)
6 樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)
13 木村未来(ちふれASエルフェン埼玉)
7 松永未夢(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
11 田子夏海(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
10 板村真央(フェイエノールト)
16 新井萌禾(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
5 鈴木温子(日体大SMG横浜)
3 太田美月(INAC神戸レオネッサ)
14 眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
8 古田麻子(帝塚山学院大)
18 原ひばり(ちふれASエルフェン埼玉)
15 本多桃華(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
19 金月夏萌(INAC神戸レオネッサ)
4 朝生珠実(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
9 津田愛乃音(マイナビ仙台レディース)
22 佐野杏花(JFAアカデミー福島)
2 青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
20 佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN)
21 福島望愛(JFAアカデミー福島)