　日本サッカー協会(JFA)は17日、タイで行われるAFC U20アジアカップに出場するU-20日本女子代表メンバー23人を発表した。グループリーグでは4月2日にインド、同5日に台湾、同8日にオーストラリアと対戦する。

　AFC U20アジアカップは上位4か国が9月にポーランドで行われるU-20女子W杯に参加できる“W杯最終予選”。2006年以降に生まれた選手を対象としており、欧州組のFW板村真央(フェイエノールト)が10番を着ける。

　飛び級世代にあたる08年生まれも佐野杏花(JFAアカデミー福島)、青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)、佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN)、福島望愛(JFAアカデミー福島)の4選手が食い込んだ。

■スタッフ

監督:井尻明

コーチ:関根麻里

GKコーチ:小林忍

フィジカルコーチ:中西健一郎

テクニカルスタッフ:見汐翔太

テクニカルスタッフ:見原慧

■選手

▽GK

1 岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)

12 石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)

23 坂田湖琳(アルビレックス新潟レディース)

▽FP

17 本田悠良(日体大SMG横浜)

6 樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)

13 木村未来(ちふれASエルフェン埼玉)

7 松永未夢(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

11 田子夏海(セレッソ大阪ヤンマーレディース)

10 板村真央(フェイエノールト)

16 新井萌禾(セレッソ大阪ヤンマーレディース)

5 鈴木温子(日体大SMG横浜)

3 太田美月(INAC神戸レオネッサ)

14 眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

8 古田麻子(帝塚山学院大)

18 原ひばり(ちふれASエルフェン埼玉)

15 本多桃華(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

19 金月夏萌(INAC神戸レオネッサ)

4 朝生珠実(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

9 津田愛乃音(マイナビ仙台レディース)

22 佐野杏花(JFAアカデミー福島)

2 青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

20 佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN)

21 福島望愛(JFAアカデミー福島)