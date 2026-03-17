ファーウェイ・ジャパンは、イヤーカフ型イヤホン「HUAWEI FreeClip 2」の新色となる「ローズゴールド」を発売した。市場想定価格は2万7280円。

「HUAWEI FreeClip 2」は、耳を塞がないオープン型の完全ワイヤレスイヤホン。新色の追加により、カラーバリエーションは既存のブラック、ブルー、ホワイトとあわせて4色展開となる。

前モデルから装着感や音質が向上している。イヤホンの各パーツを繋ぐ「C-bridge（C-ブリッジ）」の素材に新たに液体シリコンを採用したことで弾性が約25％向上したほか、片耳の重量は約5.1gへと軽量化された。

音質面では、独自開発のデュアル振動板ドライバーを搭載し、最大音量が約2倍となった。また、ファーウェイのイヤホンとして初めてAI処理に特化したNPU（Neural Processing Unit）を搭載している。

機左右のイヤホンを自動で識別する機能や、片方を落とした際にもう片方のイヤホンからアラート音が鳴る落下検知機能を備える。バッテリー駆動時間はイヤホン単体で最長9時間、充電ケース込みで最大38時間。イヤホン本体はIP57の防塵防水性能を備える。