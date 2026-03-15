部活からタウンユースまで幅広くカバー！【ニューバランス】の汎用性に優れたスポーツシューズがAmazonで販売中！
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驚きの軽さと弾むような履き心地！【ニューバランス】の機能美が詰まったランニングシューズがAmazonで販売中！
高い反発性とクッション性を発揮するミッドソールを搭載した、快適な走行を支える一足だ。通気性に優れたメッシュアッパーが蒸れを抑え、足を優しく包み込む。耐久性の高いラバーアウトソールを採用しており、トレーニングから普段履きまでマルチに活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自のミッドソール素材が優れたエネルギーリターンを実現し、弾むような一歩をサポートする。長時間の歩行やランニングでも疲れにくく、軽快な足運びを体感できる。
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アッパーには通気性の良いメッシュ素材を広範囲に使用し、靴内の快適な環境をキープする。フィット感が高く、激しい動きの中でも足元をしっかりと安定させてくれる。
摩耗に強いラバーアウトソールを全面に採用し、優れたグリップ力と耐久性を両立している。ロードでの走行はもちろん、学校の部活動やジムでのトレーニングにも最適だ。
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洗練されたスタイリッシュなフォルムは、スポーツシーンだけでなく日常のファッションにも馴染む。確かな機能性とデザインを兼ね備え、毎日履きたくなる仕上がりだ。
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高い反発性とクッション性を発揮するミッドソールを搭載した、快適な走行を支える一足だ。通気性に優れたメッシュアッパーが蒸れを抑え、足を優しく包み込む。耐久性の高いラバーアウトソールを採用しており、トレーニングから普段履きまでマルチに活躍する。
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