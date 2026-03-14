ハム・万波中正は4安打

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は14日に2試合が行われた。日本ハムが13安打10得点でロッテに快勝した。初回に今川優馬外野手の適時打で2点を先制すると、3回には清宮幸太郎内野手と清水優心捕手の2者連続本塁打で突き放した。

先発の藤田琉生投手は3回無安打無失点の好投。中継ぎの松岡洸希投手、杉浦稔大投手らもリードを守った。万波中正外野手は4安打、淺間大基外野手は3安打を記録。ロッテは先発の河村説人投手が5回6失点。櫻井ユウヤ内野手に公式戦初安打初打点が出たが、失策が響いた。

オリックスは福岡ソフトバンクに2-1でサヨナラ勝ち。1点を追う6回、内藤鵬内野手の出塁から相手のミスで同点に追いつく。9回には宜保翔選手の二塁打などで1死三塁とし、野口智哉内野手の適時打で試合を決めた。先発の宮國凌空投手は5回1失点と粘り、救援陣も無失点で繋いだ。ソフトバンクは先発の藤原大翔投手が6回1失点と好投したが、打線が6安打1得点に終わった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）