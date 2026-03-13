滋賀県愛知郡愛荘町のイチゴ農家「いちごびより」さん（@ichigobiyori_shiga）が、スレッズ上でパック詰めのイチゴに「イチゴの花」を添えた写真を公開。投稿は11万回表示され、1万9000件もの「いいね」を集め、注目されています。

【画像】うわっ、かわいすぎる…！ コチラがずらっと並んだ「お花の入ったイチゴ」です！ すてき…！！（3枚）

「イチゴの花」に称賛の声続々

あるスレッズユーザーが、買ってきたイチゴのパックに花が入った写真を「うれしい」と投稿。いちごびよりさんは、「うちも時間があるときだけしか入れられませんが、お花を入れています」と、白く小さなイチゴの花が添えられた、パック詰めのイチゴがずらりと並んだ写真とともに返信しました。

いちごびよりさんの投稿には、スレッズユーザーから「うっわーかわいい！癒やされました」「この取り組みいいですね！買うとき、大事に育ったイチゴだと、生産者さんの顔が浮かびます」「心が温かくなりました」「イチゴへの愛情を感じます」「ひときわおいしそうに見えます」「粋なことをなさいますね。感動しました〜！」と“粋な計らい”を絶賛するコメントが続々と寄せられています。

「お花が入っているイチゴ、見たことがないです。みんな入れたらいいのに〜」というコメントに、いちごびよりさんは「毎日入れたいんですが、手間がかかるのでたまにしかできません…」と返信しています。

スレッズ上での大きな反響について、いちごびよりさんに話を聞くと、ユーザーからの「かわいい」というコメントが一番うれしかったと話してくれました。

また、「イチゴを買う方や、イチゴを贈られた方に、少しでも幸せな気持ちになってもらいたく、お花を入れられるときは入れています」と思いを語ります。

いちごびよりさんは、有機肥料を使った、こだわりの農法で完熟イチゴを栽培。市場には出荷しておらず、販売所やキッチンカーでの直売、イチゴ狩りを行っています。

