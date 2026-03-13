人気トレーナー・船木永登氏が伝授するパワー伝達の土台作り

球速や打球速度をアップさせるためには、地面から得たエネルギーを効率よく上半身へ伝える連動性が欠かせない。口コミで評判が広まり、プロ選手も信頼を寄せる「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表の船木永登さんは、地面反力を「もらう・捉える・使える」状態に導く大切さを説く。土台となる足首の立方骨から、上半身の胸郭まで、一本のラインのように“真っすぐ繋げる”トレーニングを紹介する。

野球の動作には下半身だけでなく上半身も大きく関わるが、胸郭は首や肩を支える大切な拠点だ。船木さんによれば「足首の立方骨の延長線上に胸郭はある」という。足の薬指・小指側にある立方骨で捉えた地面反力を、上半身のプレーに繋げるためには、胸郭の安定が欠かせない。胸郭へのアプローチは、下半身からのパワーをロスなくバットやボールに伝えるために不可欠なのだ。

そのための具体的なドリルが「スライド」という種目だ。高さ3〜4センチほどの板を逆ハの字に置き、腕立て伏せの姿勢で両手の薬指と小指を板に乗せる。そこから体を左右にスライドさせ、それぞれの腕に荷重していく。船木さんは「胸郭に内圧も入るので、結果的に胸郭の安定につながります」と解説する。板がない場合は、親指から中指までの内側3本を浮かせて行っても効果がある。

実践のポイントは、手の薬指と小指の2本でしっかり体を支えることだ。内側の3本の指はボールを操るための自由な動きを大切にし、外側の2本で支える役割を分担させる。「“胸郭が育つ”という言い方をしますが、胸郭が育つことで、立方骨の延長線上に胸郭が乗ってくる」ため、全身の連動性が生まれる。スライドする幅は、小指や薬指の延長線上に胸が来る位置を目安に、10往復を2セット程度行うのがおすすめだ。

スライドした時に逆側の肩が沈んで体がねじれすぎてしまう動きは避けたい。体が地面と平行に移動することで、初めて胸郭に適度な圧が入る。船木さんは「支える薬指・小指の真上に、荷重が入るかどうかがポイント」とアドバイスする。この練習の後にジャンプをしてみると、地面を跳ね上げるタイミングが合いやすくなり、下から上への力強い繋がりを実感できるはずだ。（First-Pitch編集部）