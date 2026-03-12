東九州道「ブタが徘徊している」という通報

警察によりますと、１２日午前１１時ごろ、東九州自動車道で「ブタが徘徊している」という通報が、通りかかったドライバーからありました。

午前１１時ごろ鹿屋串良ジャンクションを通りかかった車のドライブレコーダーには、志布志方面に向かうカーブの左側に、ブタを運搬するトラックが停車し、前にはパトカーが複数台確認できます。

パトカーの近くには警察官たちの姿もあります。

映像をよく見ると、草むらにブタの姿が

映像をよく見ると、警察官たちの横の草むらに立つ街路灯の下にブタ１頭が確認できます。

さらに30秒から40秒ほど車が進むと、東九州自動車道の本線へ入ります。

画面には、道路左側のガードレール沿いの路側帯で、ヘルメット姿で赤い旗をふって警戒を呼びかける人の姿が。

奥にはもう一人赤い旗を持った人が見えます。

高速道路 にブタの姿を確認

さらに車が進むと、路側帯で赤い旗を持った職員に誘導されるように、とぼとぼと歩くブタ１頭が写っていました。

映像を撮影した女性は、「ブタの運搬車で何かトラブルがあったのかと思いました。ブタが誘導されていて驚きました。」と話しています。

車道のすぐ脇を歩いていますが、おとなしく歩いているように見えます。

大隅河川国道事務所によると、映像の鹿屋串良ジャンクション付近で２頭、直線でおよそ１４キロ東にある志布志有明インター付近で１頭のブタが見つかりました。警察が対応したほか、道路の維持業者らによっていずれも確保されたということです。

車両の事故などはなかったということです。

・