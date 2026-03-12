幻想的な桜のライトアップ×宝石色イルミネーション！よみうりランドで「夜桜ジュエルミネーション」開催
よみうりランドは、2026年3月20日(祝)〜4月5日(日)の期間、春の恒例イベント「夜桜ジュエルミネーション」を開催する。昼間のにぎわいとは一転、ライトアップされた桜と宝石色のイルミネーションが溶け合い、アトラクションの高揚感も加わることで、遊園地ならではの立体的な「夜のお花見」体験が生まれる。
■世界的照明デザイナーが描く、夜桜の新しい表情
よみうりランドのイルミネーションを手がけるのは、世界で活躍する照明デザイナー・石井幹子さん。宝石のようにきらめく「ジュエルミネーション」は、繊細な色彩設計と空間演出で高い評価を受けている。春シーズンは、このジュエルミネーションが夜桜仕様に進化。
全長180メートルにわたる桜並木では、桜本来の淡い色合いを引き立てる光が丁寧に重ねられ、昼間とはまったく異なる表情を見せてくれる。桜並木だけでなく、園内各所の桜もライトアップされ、園内全体が幻想的な夜景空間へと包まれる。
■観覧車から見下ろす、春限定の絶景体験
園内のシンボルである観覧車「Sky-Go-LAND」には483灯のLEDが取り付けられており、「桜色の宝石の輝き」をテーマに夜桜ジュエルミネーション期間限定の特別演出を実施。ゆっくりと上昇する観覧車のゴンドラからは、ライトアップされた桜並木とイルミネーションが一望でき、まるで光の庭園を見下ろしているかのような感覚を味わえる。アトラクションに乗りながら夜桜を楽しめるのも、遊園地ならではの魅力。散策とはひと味違う視点で、春の夜景を体感できる。
■多摩緋桜が彩る、HANA・BIYORIの春景色
隣接するフラワーパークHANA・BIYORIでは、ソメイヨシノ、シダレザクラ、リュウキュウカンザクラなどの桜が楽しめる。なかでも注目したいのが、多摩緋桜(たまひざくら)。よみうりランドの名物となる桜を作りたいという思いから、1980年頃に生まれたオリジナルの桜だ。ソメイヨシノと比べ、開花時期が早く見頃の期間も長いのが特徴。濃いピンク色の花が、宝石色の光と重なり合うことで、春らしい華やかさを一層際立たせる。
■花景の湯で締めくくる、大人の春ナイト
HANA・BIYORI内にある温浴施設「花景の湯(かけいのゆ) 」で天然温泉や岩盤浴を楽しむのもおすすめ。2階の「花見テラス」からは、デッキチェアでくつろぎながら園内に咲く桜を見渡すことができるほか、「絶景露天風呂」から都心を一望。自然を感じながらゆったりと体を癒やすことができ、にぎやかな遊園地とはまた違った落ち着いた時間が流れる。
アクティブな体験からリラックスまで、一晩で楽しめるのも、春のよみうりランドならではの過ごし方だ。夜桜、イルミネーション、そして遊園地の高揚感がひとつになった「夜桜ジュエルミネーション」。春の夜にだけ現れる特別な景色を、ぜひ体感してみてほしい。
よみうりランド「夜桜ジュエルミネーション」開催概要
日時
3月20日(祝)〜4月5日(日)
・3月20日(祝)〜31日(火) 16時〜20時30分
・4月1日(水)〜5日(日) 16時〜20時
料金
アフターパス（15:00以降の入園＋アトラクション乗り放題 ※一部対象外）
大人3100円、中高生2500円、小学生・シニア2200円、未就学児1500円
※大人は18歳〜64歳、シニアは65歳以上、未就学児は3歳〜小学生未満
※対象アトラクションは公式サイトをご確認ください
※園内への缶・ビン類、アルコールの持ち込み不可。弁当の持ち込みは可能です
HANA・BIYORI「夜桜びより」開催概要
日時
3月20日(祝)〜4月5日(日)
16時00〜20時30分
※日中もHANA・BIYORIは営業しています
HANA・BIYORI入園料
大人(中学生以上)800円、小学生500円
※乳幼児・未就学児は無料
※園内への缶・ビン類、アルコールの持ち込み不可。弁当の持ち込みは可能です
■遊園地のワンデーパスで「HANA・BIYORI」にも入園可能！
期間中、遊園地のワンデーパスを購入するとHANA・BIYORIに無料で入園可能。当日に限り、両施設を何度でも行き来することができ(遊園地内の連絡口のみ通行可能)、アトラクションの利用や日中のお花見、「夜桜ジュエルミネーション」、「夜桜びより」を一度に楽しめる。
※料金などの詳細は公式サイトをご確認ください
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
