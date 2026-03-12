イラストレーターのイッヌさんの漫画「ホワイトデーあるある」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となりました。

「期待したほどのお返しがもらえない」「夫や子どものお返しはなぜか母が準備する」といった、ホワイトデーにまつわる「あるある」が描かれた漫画作品に、読者からは「分かる！」「確かにお返しって困りますよね」「返してくれなかったら絶対彼氏をしばく」などの声が上がっています。

「分かる！」ホワイトデーのリアルな実情

イッヌさんは、インスタグラムで作品を発表しています。イッヌさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画「ホワイトデーあるある」を描いたきっかけを教えてください。

イッヌさん「普段から自分の体験を形にしたり、DMで『これを描いてほしい』というリクエストを受けて発信したりしているのですが、このときはホワイトデーに関するリクエストが多かったので描きました。また、時事ネタはバズりやすいからという理由もありました」

Q.バレンタインデーやホワイトデーに関して印象的な思い出はありますか。

イッヌさん「私が通っていた学校に超人気アイドルがいて、バレンタインデーになると、1日で200個を超えるチョコをもらっていました。校門の外まで、チョコを渡しに来たファンの女の子が列をなしていたことも。私自身はバレンタインデーやホワイトデーに無縁の人でして、寂しい日を過ごしていましたが、われわれが彼の『多すぎて持ち帰れないチョコ』を分けてもらうという恒例の儀式があり、毎年同級生はみんな楽しみにしていました」

Q.ホワイトデーに関して、理想のシチュエーションはありますか。

イッヌさん「まったく期待していなかったところに、サプライズで夜自宅に来てくれる、という展開はうれしいかもしれません。でも、数日前からホワイトデーの予定を聞かれ、しっかり会う約束をしてくれる展開も理想的です！」

Q.作中で紹介されていた「あるある」以外にも、「これはあるあるかも」と思うことはありますか。

イッヌさん「好きな人からもらった物ではない場合、『手作りの物は食べずに捨てられてしまいがち』というあるあるですね…」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

イッヌさん「2011年ごろです。普段はさまざまな『あるある』ネタを投稿しています」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

イッヌさん「最近は連載漫画の制作や、駅の壁に張り出すイラスト制作、洋服・グッズのデザイン制作などのオファーをいただいています。今後は、自分でデザインした物が世に販売・展示されるための創作活動や、ストーリー性のある連載漫画の制作などに尽力していきたいです」

Q.漫画「ホワイトデーあるある」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

イッヌさん「共感のコメントをたくさんいただきました。特にお母さんたちから、夫がもらってきたチョコレートは全部妻の口に入り、お返しも妻が用意することへの共感や、子どものバレンタインデーの準備やお返しの大変さに関する意見などが多かったです」