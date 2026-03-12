朝起きることが楽しみになる睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』から、世界睡眠デーに合わせて就寝前のリラックス体操「ほげーたいそう」が公開されました。

その発表を記念し、2026年3月12日(木)に恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンルームにて体験会が開催されました。

櫻坂46の森田ひかるさんやマユリカのお二人が登場したイベントの様子をレポートします。

「『Pokémon Sleep』就寝前のリラックス『ほげーたいそう』体験会」

開催日：2026年3月12日

イベントの冒頭では、株式会社ポケモン 代表取締役COOの宇都宮崇人氏より「ほげーたいそう」の製作に至った経緯や、筋弛緩法に関する独自調査の結果が紹介されました。

続いて、体操を監修した東京家政大学人文学部教授の岡島義氏より、良い眠りへの効果を高めるポイントが解説されました。

「ほげーたいそう」は、夜寝る前の心身の緊張を緩める「漸進的筋弛緩法」を取り入れたリラクゼーション体操です。

体にグググッと力を入れたあとに「ほげ〜」と力を抜くことで体の緊張が解け、心地よいリラックス状態をつくります。

力を抜くときに「ほげー」と声を出しながら息を吐くのがポイントとなっています。

「ほげーたいそう」の驚きの効果と新コラボを発表！宇都宮崇人COOのご挨拶

イベントの冒頭では、株式会社ポケモン 代表取締役COOの宇都宮崇人氏が登壇し、3月13日の「世界睡眠デー」に向けた挨拶を行いました。

『Pokémon Sleep』は睡眠を楽しむという新しい価値を提案し、ギネス世界記録にも認定されるなど多くのユーザーに親しまれていると感謝が述べられました。

今回発表された「ほげーたいそう」は、「漸進的筋弛緩法」に基づき、体にギュッと力を入れた後に「ほげー」と脱力することで、心地よいリラックス状態を作る体操です。

のんびり屋のホゲータは、この「ほげー」という脱力状態を表す言葉と名前が重なることから主役に選ばれたとのことです。

宇都宮氏からは、実際のユーザーデータや脳波測定を用いた実証実験の結果も報告されました。

この体操（筋弛緩運動）を行うことで入眠までの時間が短縮され、特に普段寝つきが悪い人ほど効果が出やすいことが確認されたそうです。

就寝の直前（0〜9分前）に行うのが最も効果的であり、夜中に目が覚める時間の減少やレム睡眠の割合の増加など、睡眠全体の質の改善が客観的なデータからも示されました。

さらに、パートナー企業との新たな取り組みも発表。

エーザイ株式会社との協業では、たっぷり眠って元気になることの大切さを伝える絵本「カビゴンのゆめ」を制作し、全国の睡眠に関する診療を行う医療機関へ順次配布していきます。

また、フェイスマスクブランド「ルルルン」とのコラボレーション商品が3月25日より先行発売されることも明かされました。

ゲーム内のフィールドをイメージした2種類のフェイスマスクを通じて、良い睡眠と肌ケアで毎日のパワーをチャージしてほしいという思いが語られました。

櫻坂46 森田ひかるさんとマユリカが登場！睡眠に関するトークセッション

イベントのゲストパートでは、公式ムービーに出演した櫻坂46の森田ひかるさんと、お笑いコンビ・マユリカの阪本さん、中谷さんが登場しました。

森田さんは、ホゲータカラーの上着に、ホゲータが大好きなリンゴが描かれたTシャツ、そしてホゲータ柄のソックスという、全身「ホゲータ」を意識したかわいいコーディネートを披露しました。

今回マユリカのお二人をゲストに呼んだ理由について、森田さんは「お二人とも大活躍でお忙しいということですので、この『ほげーたいそう』でリラックスしていただきたいなと思ってお呼びしました」と語りました。

その言葉通り、マユリカのお二人はリラックス感満載のパジャマ姿でステージに登場し、会場を和ませました。

続いて、東京家政大学人文学部教授の岡島義先生の解説を交えながら、体操に取り入れられている「漸進的筋弛緩法」についてのクイズが行われました。

「緊張しているとなぜよく眠れないのか？」という問いに対し、森田さんは「体に力が入って凝ってしまう」と回答し、見事正解！

森田さん自身も、眉間や肩に力が入って凝りが気になってしまう経験があるそうです。

また、「無意識のうちに緊張してしまいやすい体の部位は？」という質問には、中谷さんが森田さんと同じく「眉間」、阪本さんが「首や肩」と予想しました。

岡島先生によると、眉間や肩に加えて、食いしばりによる「顎」や、無意識に力が入る「お腹」も緊張しやすい部位とのことです。

さらに、体操を続けるコツを問われた阪本さんが「一人では難しいので、“パーソナルほげー”に管理してもらいたい」と答え、森田さんを専属トレーナーに指名して笑いを誘う一幕も。

実際の正解は「頑張りすぎない（80%くらいの力でやる）」ことだと解説されました。

それぞれが一番リラックスしている瞬間を紹介するコーナーでは、プライベートな写真が公開されました。

森田さんは「頭皮マッサージをしている瞬間」の写真を披露。

ライブの照明などで目が疲れてしまうため、寝る前に頭皮をほぐすことでリラックスして眠れると語りました。

これに対し、阪本さんも頭皮マッサージ機を「2個使い」してパワフルにほぐしているという独自のこだわりを明かしました。

中谷さんは、仕事の合間の仮眠に重宝しているという「ネックピロー」の写真を公開しました。

ベッドで深く眠りすぎないようにするためや、髪型を崩さないためにソファーで使うのがちょうどいいと語りました。

一方、阪本さんは劇場の共有マットで「目を開けたまま意識を失っている」衝撃の写真を公開しました。

疲労困憊の様子に、岡島先生から「あまり良い睡眠の状態ではないかもしれないですね」とツッコミが入り、会場は大きな笑いに包まれました。

イベントの最後には、会場に駆けつけたホゲータと一緒に全員で「ほげーたいそう」を実演☆

すっかりリラックスした様子のゲスト陣。

森田さんは「ライブ前は緊張する機会もあるので、メンバーにも広めてみんなで良い睡眠をとれたらなと思います」と笑顔で語りました。

阪本さんは「すごいリラックス効果で、コメントが全く思いつかないです」と脱力しきった様子を見せ、中谷さんも「人前でこんなにリラックスしていいのかというくらい力が抜けているので、これからもやっていこうと思います」と体操の効果を実感し、大盛況のままイベントは幕を閉じました。

ルルルンコラボ商品や絵本の展示も

会場では、『Pokémon Sleep』に関連する様々なアイテムの展示も行われました。

フェイスマスクブランド「ルルルン」とのコラボ商品「ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク」は、「ワカクサ本島」と「シアンの砂浜」をイメージしたパッケージ。

それぞれのフィールドで出会えるポケモンたちがデザインされています。

また、エーザイ株式会社との啓発活動第1弾として制作された絵本「カビゴンのゆめ」もお披露目。

ポケモンたちがカビゴンを探す冒険を通して「たっぷり眠って元気になることの大切さ」を伝える物語となっており、『Pokémon Sleep』の世界観を活かしたアイテムの数々が並びました。

世界睡眠デーに合わせて公開された「ほげーたいそう」

おやすみ前にホゲータたちと一緒に体をリラックスさせて、良い睡眠習慣を作っていきたいですね！

